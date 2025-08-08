Examen de Residencias: ninguno de los 117 médicos revalidó su nota en la segunda evaluación

Embed

En esta nueva etapa, el operativo de seguridad incluyó la prohibición de dispositivos electrónicos: no se permitió el ingreso con celulares, relojes inteligentes, calculadoras ni anteojos electrónicos. Cualquier abandono del aula se realizó bajo supervisión estricta por parte del personal asignado por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud y efectivos de seguridad convocados para la ocasión.

El examen consistió en 100 preguntas de opción múltiple acerca de la salud del niño, de la mujer, del adulto y salud pública, con una duración máxima de cuatro horas, entre las 9 y las 13. La evaluación se corrigió exclusivamente sobre la grilla marcada por cada postulante y entregada al cierre.

A su vez, en el segundo examen se realizó por la sospecha de fraude en la instancia previa, que incluyó el uso de lentes digitales con cámara integrada por parte de al menos uno de los aspirantes.

Según reconstruyó el Ministerio de Salud, que denunció penalmente al médico bajo sospecha, el postulante habría grabado el contenido de la evaluación con los anteojos, salió argumentando una necesidad para ir al baño, envió las imágenes a una persona externa y, al regresar, completó la prueba con respuestas transmitidas por medios tecnológicos.

una-foto-del-video-que-muestra-como-se-habria-producido-el-fraude-en-los-examenes-de-residencias-medicas-fuente-sofilopiccolo-OKXCU6WB2BGNJNQFXDMXVVNCJY Una foto del video que muestra cómo se habría producido el fraude en los exámenes de residencias médicas.

Las autoridades confirmaron la existencia de grupos pagos en telegram y WhatsApp, donde se vendían resoluciones y respuestas, y la utilización de auriculares y otros artefactos electrónicos para recibir ayuda.

Cómo fue la revalidación del examen

Participaron 117 alumnos.

Todas las preguntas fueron nuevas y basadas en la bibliografía oficial.

Se utilizaron detectores de metales para reforzar la seguridad.

Quienes no se presentaron quedaron fuera del proceso de adjudicación.

Por ahora no hay otros alumnos denunciados y la investigación judicial definirá si existieron más casos de copia.

Cuál fue la diferencia con las notas originales

El ministerio de Salud dio a conocer la notas a través de su sitio oficial y para mostrar las notas del examen original con la revalidación, se destaca una baja importante en las calificaciones como se puede destacar a continuación en los primeros 20 postulantes: