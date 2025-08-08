En vivo Radio La Red
Actualidad
Médicos
Nota
Medicina

Examen de Residencias: ninguno de los 117 médicos revalidó su nota en la segunda evaluación

Tras las sospechas de fraude académico, los postulantes estuvieron lejos de las notas originales. El vocero presidencial, Manuel Adorni lo anticipó en su conferencia de prensa.

Ninguno de los 117 médicos aspirantes que se presentaron para rendir nuevamente el Examen Único de Residencias el jueves en el Palacio Libertad, pudo revalidar la nota. Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien también anticipó que ya se publicaron los resultados en el sitio oficial del Ministerio de Salud.

Los que volvieron a rendir la prueba, habían sido convocados a una segunda evaluación tras los resultados bajo sospecha de fraude que habían surgido en la primera prueba, realizada el 1 de julio. Del grupo que se presentó el jueves, 109 son extranjeros.

En la jornada de este viernes, Adoprni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada anticipó que “ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota”. La diferencia entre los resultados originales y los obtenidos en la nueva evaluación fue calificada por el portavoz oficial como “absolutamente escandalosa”.

A su vez, el vocero anticipó que los resultados ya están disponibles desde las 14 horas en la web del Ministerio de Salud de la Nación. Este nueve proceso se da después de la detección de posible fraude académico el pasado 1 de julio, por lo que el Ministerio de Salud convocó nuevamente a 141 postulantes con resultados sospechosos de los cuales se presentaron 117.

En esta nueva etapa, el operativo de seguridad incluyó la prohibición de dispositivos electrónicos: no se permitió el ingreso con celulares, relojes inteligentes, calculadoras ni anteojos electrónicos. Cualquier abandono del aula se realizó bajo supervisión estricta por parte del personal asignado por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud y efectivos de seguridad convocados para la ocasión.

El examen consistió en 100 preguntas de opción múltiple acerca de la salud del niño, de la mujer, del adulto y salud pública, con una duración máxima de cuatro horas, entre las 9 y las 13. La evaluación se corrigió exclusivamente sobre la grilla marcada por cada postulante y entregada al cierre.

A su vez, en el segundo examen se realizó por la sospecha de fraude en la instancia previa, que incluyó el uso de lentes digitales con cámara integrada por parte de al menos uno de los aspirantes.

Según reconstruyó el Ministerio de Salud, que denunció penalmente al médico bajo sospecha, el postulante habría grabado el contenido de la evaluación con los anteojos, salió argumentando una necesidad para ir al baño, envió las imágenes a una persona externa y, al regresar, completó la prueba con respuestas transmitidas por medios tecnológicos.

Una foto del video que muestra cómo se habría producido el fraude en los exámenes de residencias médicas.

Las autoridades confirmaron la existencia de grupos pagos en telegram y WhatsApp, donde se vendían resoluciones y respuestas, y la utilización de auriculares y otros artefactos electrónicos para recibir ayuda.

Cómo fue la revalidación del examen

  • Participaron 117 alumnos.
  • Todas las preguntas fueron nuevas y basadas en la bibliografía oficial.
  • Se utilizaron detectores de metales para reforzar la seguridad.
  • Quienes no se presentaron quedaron fuera del proceso de adjudicación.

Por ahora no hay otros alumnos denunciados y la investigación judicial definirá si existieron más casos de copia.

Cuál fue la diferencia con las notas originales

El ministerio de Salud dio a conocer la notas a través de su sitio oficial y para mostrar las notas del examen original con la revalidación, se destaca una baja importante en las calificaciones como se puede destacar a continuación en los primeros 20 postulantes:

  • Postulante 1 – Nota 96 – Nota 63
  • Postulante 2 – Nota 95 – No se presentó
  • Postulante 3 – Nota 95 – Nota 40
  • Postulante 4 – Nota 95 – Nota 36
  • Postulante 5 – Nota 95 – Nota 34
  • Postulante 6 – Nota 95 – Nota 50
  • Postulante 7 – Nota 95 – Nota 64
  • Postulante 8 – Nota 94 – Nota 39
  • Postulante 9 – Nota 94 – Nota 47
  • Postulante 10 – Nota 94 – Nota 51
  • Postulante 11 – Nota 94 – Nota 42
  • Postulante 12 – Nota 94 – Nota 45
  • Postulante 13 – Nota 94 – Nota 51
  • Postulante 14 – Nota 94 – Nota 67
  • Postulante 15 – Nota 94 – No se presentó
  • Postulante 16 – Nota 94 – Nota 62
  • Postulante 17 – Nota 94 – Nota 59
  • Postulante 18 – Nota 93 – Nota 56
  • Postulante 19 – Nota 93 – Nota 52
  • Postulante 20 – Nota 93 – Nota 55
