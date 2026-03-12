Fuego y explosión: así arden los buques petroleros extranjeros atacados por Irán

Los ataques forman parte de la escalada entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel. Desde el inicio de las hostilidades, al menos 16 barcos comerciales han sido alcanzados en la región, según autoridades portuarias y empresas de seguridad marítima.

La ofensiva llevó al transporte marítimo en el Golfo a una situación casi paralizada. El Estrecho de Ormuz - por donde normalmente circula cerca del 25% del petróleo mundial - se convirtió en un escenario de guerra donde los buques navegan bajo amenaza constante de misiles, minas o drones navales.

El resultado inmediato fue el caos en los mercados energéticos: petroleros detenidos, puertos cerrados y cientos de barcos esperando instrucciones fuera de la zona de conflicto. Con varias embarcaciones envueltas en llamas en plena ruta petrolera, la seguridad del principal corredor energético del planeta quedó en duda.

Ante esta situación, la Asociación Internacional de Energía (AIE) decidió liberar 400 millones de barriles de crudo, pero el precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares.

Los petroleros arden en Ormuz y cierran el paso del crudo

Irán decidió que su represalia no sólo sería contra los dos países que lo atacaron: Estados Unidos e Israel. También lanzó sus misiles de contrataque contra todos los países vecinos. La mayoría, países árabes, productores de petróleo que usan el estrecho de Ormuz para llevar esa materia prima al mundo por medio del Océano Índico.

petroleros arden en ormuz Varios petroleros fueron atacados por drones y misiles iraníes en el estrecho de Ormuz. ( foto: A24.com)

Sólo barcos chinos o que envían el petróleo a ese país no sufren los ataques del régimen de los ayatolas. China es el mayor importador del petróleo iraní y su diplomacia e importancia geopolítica hacen que tenga una trato envidiado por todo el mundo en este momento.

mapa de ormuz y los incendios el paso clave de Ormuz, cerrado por los ataques de Irán. (Foto: A24.com)

¿El barril de crudo a 200 dólares?

Trump dijo que la guerra estaba a punto de acabarse. Pero desde Teherán dijeron que ellos serían los que decidirían cuando cesar los ataques. Y cumplieron hasta ahora. No han cesado en sus ataques a los petroleros, refinerías y depósitos de petróleo en los países de la región.

El presidente iraní explicó que debe suceder para que el conflicto cese: la única manera de poner fin a esta guerra, provocada por el régimen sionista y EE.UU., es reconocer los derechos legítimos de Irán, el pago de reparaciones y establecer garantías internacionales firmes contra futuras agresiones", dijo. De lo contrario, para Teherán, el precio del crudo puede llegar a 200 dólares rápidamente.