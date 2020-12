Por falta de mérito, liberaron al padre del conductor prófugo que mató a un nene de 4 años en Flores

La imagen de Rubén Ariel Papadopulos, quien se entregó a 48 horas del accidente.

Mientras que el conductor acusado de atropellar y matar a Isaac Sus, de 4 años, en el barrio porteño Flores sigue prófugo, su padre, Rubén Papadopulos, fue liberado luego de que la Justicia le dictara la falta de mérito.

Tras la definición de la Justicia, se estima que el padre de Ricardo Emanuel Papadopulos, de 21 años, será excarcelado de la Alcaidía 14, en Recoleta, en horas de la noche.

Vale recordar que el padre se había entregado a 48 horas de la muerte del niño de 4 años, momento en que admitió ser el dueño del Volkswagen Golf que terminó con la vida de Isaac. Sin embargo, había advertido que el conductor era su hijo, Ricardo Emanuel.

"Yo no estaba en ese auto. Me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve. No sé dónde está. Él ni siquiera vivía conmigo", había explicado Rubén durante su declaración ante la jueza Patricia Guichandut, del juzgado Criminal y Correccional Nº 62.

En tanto, en diálogo de Mauro Viale el abogado de Ricardo Emanuel, Roberto Herrera, explicó el accidente que acabó con la vida del pequeño. "Él venía cruzando el semáforo en verde, pero no pudo ver porque un camión cruzó en rojo. Cuando terminó de cruzar la calle y se encontró con las personas que estaban cruzando", relató.

"Está muy asustado, muy shockeado por la situación. Es un chico muy joven, fue un accidente, un hecho muy desgraciado", relató el abogado sobre Papadopulos y al explicar las razones por las cuales huyó detalló: "Se asustó, lo que menos pensó fue que había fallecido una criatura", dijo el letrado en A24.