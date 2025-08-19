Fernando Polack con Novaresio: "Alamesa es la viva demostración que la integración real es posible"

"No tengo del todo claro qué es ser neurodivergente, pero de alguna manera ser divergente es ser distinto a otros y tener algunos códigos, o muchísimos depende del caso, que te posicionan a mirar la vida desde otro lugar", observó.

Y completó sobre el restaurante: "Alamesa es la viva demostración de que la integración real es posible. Y ahí si yo miraba y decía pucha, esto es un sueño, esto es un poquito una película de Juan".

