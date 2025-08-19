En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Luis Novaresio
Noticias A24
EXCLUSIVO A24

Fernando Polack con Novaresio: "Alamesa es la viva demostración que la integración real es posible"

El pediatra e infectólogo Fernando Polack habló sobre Alamesa, el restaurante inclusivo que fundó y donde trabajan jóvenes neurodivergentes.

Fernando Polack con Novaresio: Alamesa es la viva demostración que la integración real es posible
Leé también Soy Rada con Novaresio: "El amor no es en convivencia"
Rada estuvo de invitado en el programa de Luis Novaresio. (Foto: captura).

En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Polack se refirió a su profesión dentro de la medicina en pasado: "Creo que fui una superestrella en la medicina" y contrastó con la creación del restaurante: "Alamesa es la aventura más increíble que yo tuve en mi vida, por robo".

Además, reconoció que la película de Juan José Campanella, el Hijo de la Novia, tuvo una influencia "mucho más de la que se sabe" para encarar ese proyecto: "Yo tenía a mi mamá en coma hace ocho años y yo miré la película. Y por otro lado, vi la enorme humanidad que tienen las películas de Juan y dije 'Yo no me quedo acá, yo me voy'", recordó en relación a la película que protagonizó la actriz Norma Aleandro donde una mujer tiene Alzheimer progresivo en un estado alto de pérdida de memoria.

Embed

Respecto al diagnóstico que recibió su hija Julia como neurodivergente, Polack señaló: "Julia dejó de mirar a los ojos. Alrededor del año, año y pico no hablaba. Le molestaba mucho estar en lugares públicos".

"No tengo del todo claro qué es ser neurodivergente, pero de alguna manera ser divergente es ser distinto a otros y tener algunos códigos, o muchísimos depende del caso, que te posicionan a mirar la vida desde otro lugar", observó.

Y completó sobre el restaurante: "Alamesa es la viva demostración de que la integración real es posible. Y ahí si yo miraba y decía pucha, esto es un sueño, esto es un poquito una película de Juan".

Volvé a ver la nota completa en nuestro canal de YouTube esta noche a las 20.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Novaresio Noticias A24
Notas relacionadas
Carmen González Táboas con Novaresio: "El análisis es el deseo de saber algo más de lo que te lastima"
Víctor Bugge con Novaresio: 47 años de historia, intimidades y secretos en la Casa Rosada
Gonzalo Bonadeo con Novaresio: "La clase dirigente no entiende para qué sirve el deporte"

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar