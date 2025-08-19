Fernando Polack con Novaresio: "Alamesa es la viva demostración que la integración real es posible"

El pediatra e infectólogo, Fernando Polack, se refirió al restaurante Alamesa, del que es fundador y donde trabajan jóvenes neurodivergentes y afirmó que ese proyecto es la "viva demostración de que la integración real es posible".
En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Polack se refirió a su profesión dentro de la medicina en pasado: "Creo que fui una superestrella en la medicina" y contrastó con la creación del restaurante: "Alamesa es la aventura más increíble que yo tuve en mi vida, por robo".
Además, reconoció que la película de Juan José Campanella, el Hijo de la Novia, tuvo una influencia "mucho más de la que se sabe" para encarar ese proyecto: "Yo tenía a mi mamá en coma hace ocho años y yo miré la película. Y por otro lado, vi la enorme humanidad que tienen las películas de Juan y dije 'Yo no me quedo acá, yo me voy'", recordó en relación a la película que protagonizó la actriz Norma Aleandro donde una mujer tiene Alzheimer progresivo en un estado alto de pérdida de memoria.
Respecto al diagnóstico que recibió su hija Julia como neurodivergente, Polack señaló: "Julia dejó de mirar a los ojos. Alrededor del año, año y pico no hablaba. Le molestaba mucho estar en lugares públicos".
"No tengo del todo claro qué es ser neurodivergente, pero de alguna manera ser divergente es ser distinto a otros y tener algunos códigos, o muchísimos depende del caso, que te posicionan a mirar la vida desde otro lugar", observó.
Y completó sobre el restaurante: "Alamesa es la viva demostración de que la integración real es posible. Y ahí si yo miraba y decía pucha, esto es un sueño, esto es un poquito una película de Juan".
