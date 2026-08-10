Alerta meteorológica por frío extremo en Buenos Aires: hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas

Ante este escenario, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para la Ciudad. El organismo advirtió que las bajas temperaturas pueden tener un efecto de leve a moderado en la salud y resultar peligrosas especialmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.

Alerta amarilla por frío extremo: las zonas afectadas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Centro-este y sureste de Buenos Aires

Centro y noreste de Chubut

Noroeste de Neuquén

Centro y este de La Pampa

Sur y zona cordillerana de Mendoza

San Juan

Centro y oeste de La Rioja

Noreste de San Luis

Noroeste de Córdoba

Sureste de Corrientes

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El frío continuará durante los próximos días, aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente hacia el final de la semana.

Martes 11 de agosto: mínima de 6 grados y máxima de 12. Cielo parcialmente nublado.

mínima de 6 grados y máxima de 12. Cielo parcialmente nublado. Miércoles 12 de agosto: mínima de 8 grados y máxima de 12. Cielo mayormente nublado y lluvias aisladas durante la noche.

mínima de 8 grados y máxima de 12. Cielo mayormente nublado y lluvias aisladas durante la noche. Jueves 13 de agosto: mínima de 9 grados y máxima de 13. Cielo mayormente nublado.

mínima de 9 grados y máxima de 13. Cielo mayormente nublado. Viernes 14 de agosto: mínima de 10 grados y máxima de 14. Cielo nublado.

De esta manera, el comienzo de la semana tendrá las temperaturas más bajas, con una recuperación gradual de los registros hacia el viernes.