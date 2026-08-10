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Alerta meteorológica por frío extremo en Buenos Aires: hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas

El invierno vuelve a hacerse sentir con fuerza en la Ciudad y el conurbano, con temperaturas que seguirán bajas durante los próximos días y una alerta amarilla vigente por frío extremo.

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Alerta por frío extremo en Buenos Aires: cómo sigue el clima durante toda la semana

Alerta por frío extremo en Buenos Aires: cómo sigue el clima durante toda la semana

Después de una semana marcada por lluvias, tormentas y fuertes vientos, el tiempo dio un breve respiro durante el fin de semana. Sin embargo, la mejora en las condiciones del cielo llegó acompañada por un marcado descenso de las temperaturas.

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El cambio térmico comenzó a sentirse con fuerza el jueves, cuando porteños y bonaerenses atravesaron una jornada de intensas lluvias. En pocas horas cayó más de la mitad del promedio de precipitaciones previsto para todo agosto.

Desde entonces, las temperaturas fueron en descenso. Este domingo, aunque el cielo permaneció despejado y hubo algunos momentos de sol, la sensación térmica llegó a los 3,4 grados a las 8 de la mañana.

El lunes llega con frío y una alerta meteorológica

Para este lunes 9 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mínima de 4 grados y una máxima de apenas 12 en la Ciudad de Buenos Aires. En el conurbano bonaerense se esperan registros todavía más bajos.

Ante este escenario, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para la Ciudad. El organismo advirtió que las bajas temperaturas pueden tener un efecto de leve a moderado en la salud y resultar peligrosas especialmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.

Alerta amarilla por frío extremo: las zonas afectadas

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Centro-este y sureste de Buenos Aires
  • Centro y noreste de Chubut
  • Noroeste de Neuquén
  • Centro y este de La Pampa
  • Sur y zona cordillerana de Mendoza
  • San Juan
  • Centro y oeste de La Rioja
  • Noreste de San Luis
  • Noroeste de Córdoba
  • Sureste de Corrientes

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El frío continuará durante los próximos días, aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente hacia el final de la semana.

  • Martes 11 de agosto: mínima de 6 grados y máxima de 12. Cielo parcialmente nublado.
  • Miércoles 12 de agosto: mínima de 8 grados y máxima de 12. Cielo mayormente nublado y lluvias aisladas durante la noche.
  • Jueves 13 de agosto: mínima de 9 grados y máxima de 13. Cielo mayormente nublado.
  • Viernes 14 de agosto: mínima de 10 grados y máxima de 14. Cielo nublado.

De esta manera, el comienzo de la semana tendrá las temperaturas más bajas, con una recuperación gradual de los registros hacia el viernes.

En pocas palabras

  • Alerta amarilla: Rige una alerta amarilla por frío extremo en la Ciudad de Buenos Aires y otras zonas del país con temperaturas bajas.
  • Pronóstico semanal: Se esperan bajas temperaturas durante toda la semana, con una leve recuperación hacia el viernes.
  • Recomendaciones: El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre posibles efectos de leve a moderado en la salud.
Resumen generado por Thinkindot AI
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