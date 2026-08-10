Alerta meteorológica por frío extremo en Buenos Aires: hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas

Después de una semana marcada por lluvias, tormentas y fuertes vientos, el tiempo dio un breve respiro durante el fin de semana. Sin embargo, la mejora en las condiciones del cielo llegó acompañada por un marcado descenso de las temperaturas.
El invierno vuelve a hacerse sentir con fuerza en la Ciudad y el conurbano, con temperaturas que seguirán bajas durante los próximos días y una alerta amarilla vigente por frío extremo.
Alerta por frío extremo en Buenos Aires: cómo sigue el clima durante toda la semana
Después de una semana marcada por lluvias, tormentas y fuertes vientos, el tiempo dio un breve respiro durante el fin de semana. Sin embargo, la mejora en las condiciones del cielo llegó acompañada por un marcado descenso de las temperaturas.
El cambio térmico comenzó a sentirse con fuerza el jueves, cuando porteños y bonaerenses atravesaron una jornada de intensas lluvias. En pocas horas cayó más de la mitad del promedio de precipitaciones previsto para todo agosto.
Desde entonces, las temperaturas fueron en descenso. Este domingo, aunque el cielo permaneció despejado y hubo algunos momentos de sol, la sensación térmica llegó a los 3,4 grados a las 8 de la mañana.
Para este lunes 9 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mínima de 4 grados y una máxima de apenas 12 en la Ciudad de Buenos Aires. En el conurbano bonaerense se esperan registros todavía más bajos.
Ante este escenario, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para la Ciudad. El organismo advirtió que las bajas temperaturas pueden tener un efecto de leve a moderado en la salud y resultar peligrosas especialmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.
El frío continuará durante los próximos días, aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente hacia el final de la semana.
De esta manera, el comienzo de la semana tendrá las temperaturas más bajas, con una recuperación gradual de los registros hacia el viernes.