Messi erró un penal, le anularon un gol a Inter Miami y Nashville lo goleó 4-1

La jugada todavía tendría otro capítulo. Sergio Reguilón tomó el rebote y convirtió lo que parecía ser el empate de Inter Miami. Pero el festejo duró apenas unos segundos.

El árbitro decidió anular el tanto debido a una invasión en el área. El defensor español había ingresado antes de que Messi ejecutara el penal, por lo que la conquista no fue convalidada.

Messi falló otro penal y sumó una racha poco habitual

El penal desperdiciado significó otro golpe para Messi, que volvió a quedarse sin convertir desde los doce pasos.

Según el registro mencionado tras el encuentro, el argentino acumuló su tercer penal consecutivo sin marcar, una situación poco habitual para el capitán de Inter Miami.

Messi fue titular y disputó los 90 minutos. Si bien tuvo participación en el ataque y buscó generar peligro, no pudo encontrar el gol frente a Nashville.

Nashville goleó a Inter Miami

El equipo local aprovechó sus oportunidades y terminó construyendo una goleada por 4-1 ante un Inter Miami que nunca pudo encontrar respuestas.

La derrota representó un duro golpe para el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos, que buscaba acercarse a Nashville en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este.

Además del penal fallado, Messi protagonizó otro momento particular durante el encuentro: fue amonestado después de reaccionar con ironía ante una decisión del árbitro.

Así, el partido terminó siendo una noche especialmente complicada para el rosarino: penal atajado, gol anulado y una contundente derrota por 4-1 ante Nashville.