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Messi erró un penal, le anularon un gol a Inter Miami y Nashville lo goleó 4-1

El arquero Brian Schwake le contuvo el remate al argentino y luego fue anulado un gol de Sergio Reguilón por invasión. Además, Messi fue amonestado.

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Messi erró un penal

Messi erró un penal, le anularon un gol a Inter Miami y Nashville lo goleó 4-1 (Foto: Reuters)

Lionel Messi tuvo una noche para el olvido en la MLS. El capitán argentino falló un penal en el partido entre Inter Miami y Nashville, tuvo que soportar que le anularan el gol del rebote y terminó sufriendo una contundente derrota por 4-1.

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El conjunto de Florida buscaba un resultado que le permitiera acercarse al líder de la Conferencia Este, pero se encontró con un Nashville contundente que terminó imponiéndose con autoridad.

Messi tuvo el empate, pero el arquero de Nashville le atajó el penal

Inter Miami consiguió una inmejorable oportunidad para igualar el partido luego de una infracción sobre Luis Suárez dentro del área.

Messi tomó la pelota y se hizo cargo de la ejecución. Sin embargo, el arquero Brian Schwake adivinó la intención del delantero argentino y logró contener el remate desde los doce pasos.

La jugada todavía tendría otro capítulo. Sergio Reguilón tomó el rebote y convirtió lo que parecía ser el empate de Inter Miami. Pero el festejo duró apenas unos segundos.

El árbitro decidió anular el tanto debido a una invasión en el área. El defensor español había ingresado antes de que Messi ejecutara el penal, por lo que la conquista no fue convalidada.

Messi falló otro penal y sumó una racha poco habitual

El penal desperdiciado significó otro golpe para Messi, que volvió a quedarse sin convertir desde los doce pasos.

Según el registro mencionado tras el encuentro, el argentino acumuló su tercer penal consecutivo sin marcar, una situación poco habitual para el capitán de Inter Miami.

Messi fue titular y disputó los 90 minutos. Si bien tuvo participación en el ataque y buscó generar peligro, no pudo encontrar el gol frente a Nashville.

Nashville goleó a Inter Miami

El equipo local aprovechó sus oportunidades y terminó construyendo una goleada por 4-1 ante un Inter Miami que nunca pudo encontrar respuestas.

La derrota representó un duro golpe para el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos, que buscaba acercarse a Nashville en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este.

Además del penal fallado, Messi protagonizó otro momento particular durante el encuentro: fue amonestado después de reaccionar con ironía ante una decisión del árbitro.

Así, el partido terminó siendo una noche especialmente complicada para el rosarino: penal atajado, gol anulado y una contundente derrota por 4-1 ante Nashville.

En pocas palabras

  • Messi erró un penal: Brian Schwake, arquero de Nashville, contuvo el remate del argentino.
  • Gol anulado: Se invalidó la conquista de Sergio Reguilón por invasión del área antes de la ejecución de Messi.
  • Derrota y amonestación: Inter Miami cayó 4-1 ante Nashville, y Messi fue amonestado por una reacción al árbitro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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