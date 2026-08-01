Tragedia aérea en San Juan: emotiva despedida a los cuatro funcionarios que murieron en el helicóptero

Los funcionarios rindieron homenaje a las víctimas de la tragedia (Facebook: San Juan Día a Día Diario Digital)

Al finalizar la misa, el cortejo partió hacia el Cementerio de la Capital con un recorrido especialmente diseñado para pasar por los lugares donde desarrollaron gran parte de sus carreras.

La caravana pasó por la Central de Policía, distintas comisarías, la Dirección de Protección Civil y el Cuartel Central de Bomberos, donde compañeros de las fuerzas realizaron guardias de honor y despidieron a los funcionarios con aplausos y muestras de emoción.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió frente al cuartel de Bomberos, donde familias enteras acompañaron el paso del cortejo y una vecina levantó un cartel con la frase: "Gracias oficiales por todo".

El mensaje del gobernador Marcelo Orrego

Al mediodía, el gobernador Marcelo Orrego, quien se encuentra de viaje oficial en el exterior, publicó un mensaje en homenaje a los funcionarios fallecidos.

"Despedimos a Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Germán Videla con el profundo respeto que merecen quienes dedicaron su vida al servicio de los sanjuaninos. Acompaño a sus familias, amigos y compañeros con mucho cariño. Su compromiso y su ejemplo permanecerán siempre en la memoria de nuestra provincia", expresó.

En representación del Gobierno provincial participó el vicegobernador Fabián Martín, quien acompañó la ceremonia junto a autoridades policiales y provinciales.

Durante el homenaje en el Cementerio de la Capital también hablaron el comisario Ricardo Díaz y el jefe de la Policía de San Juan, Néstor Álvarez. En el cierre, Martín transmitió el saludo del gobernador y sostuvo que la tragedia "ha calado profundamente en el corazón de cada uno de nosotros", al destacar la vocación de servicio de los cuatro funcionarios.

Dónde fueron sepultados los funcionarios

El homenaje conjunto concluyó en el Cementerio de la Capital, aunque cada uno de los funcionarios tuvo un destino distinto para su despedida final.

Los restos de Germán Videla quedaron en el Cementerio de la Capital, mientras que Carlos Heredia fue trasladado al Cementerio Parque Alborada.

Por su parte, Rubén Castro recibió un homenaje especial en su ciudad natal, Jáchal, donde fue velado y será inhumado tras una misa prevista para este domingo. En tanto, Jorge Carbajal será sepultado en el Cementerio San Miguel junto a familiares y allegados.

La Catedral Metropolitana concentró el inicio de la despedida pública de Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Carlos Heredia.

Cómo avanza la investigación por el accidente del helicóptero en San Juan

Mientras la provincia despide a las víctimas, la Justicia Federal continúa investigando las causas del accidente ocurrido el jueves en Valle Fértil. El fiscal federal Francisco Maldonado confirmó que la Junta de Investigación de Seguridad del Transporte Aéreo (JIAAC) retiró la caja negra del helicóptero siniestrado, que será enviada al fabricante para su análisis.

Según explicó el funcionario, los primeros resultados podrían conocerse dentro de un plazo de entre un mes y un mes y medio, aunque dependerán de la complejidad del estudio técnico.

La investigación buscará establecer si la caída de la aeronave fue producto de un accidente o si existió algún tipo de responsabilidad penal. Para reconstruir lo sucedido se analizarán el plan de vuelo, los antecedentes técnicos del helicóptero, los informes aeronáuticos, testimonios de quienes participaron del operativo y las pericias realizadas sobre el lugar del siniestro.

Además, el fiscal confirmó que se practicará un análisis toxicológico al piloto, una medida que calificó como habitual en este tipo de investigaciones. Ese estudio demandará más tiempo que el resto de las autopsias y se sumará al análisis de fotografías, videos, planimetrías y demás pruebas reunidas por la Fiscalía y la Policía para determinar qué provocó la tragedia que conmocionó a San Juan.