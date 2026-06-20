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Se conoció el primer parte médico de Fernando Gago tras la operación: qué fue lo que le pasó

El director técnico argentino fue sometido a una angioplastía con implante intracoronario de stent en una clínica de Santiago de Chile.

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Gago sintió molestias y fue trasladado a una clínica (Foto: X@udechile)

Gago sintió molestias y fue trasladado a una clínica (Foto: X@udechile)

Fernando Gago atravesó un delicado episodio de salud en Chile. El entrenador sufrió un infarto agudo al miocardio durante la madrugada del jueves 19 de junio y debió ser internado de urgencia en la Clínica Alemana de Santiago, donde fue sometido a una intervención cardíaca.

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El sanatorio difundió este sábado el primer parte médico oficial y confirmó que el ex futbolista ingresó con un cuadro coronario que requirió atención inmediata. Según el comunicado, Gago presentaba una cardiopatía coronaria causada por la obstrucción de un tramo arterial clave para la irrigación del corazón.

De acuerdo con la información difundida por la Clínica Alemana, a Fernando Gago se le realizó una angioplastía con implante intracoronario de stent, un procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal.

“El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca”, indicó el parte médico. Esa etapa consistirá en retomar de manera progresiva la actividad física, siempre bajo control profesional.

Parte m&eacute;dico de Gago.&nbsp;

Parte médico de Gago.

La noticia generó preocupación en el mundo del fútbol, especialmente entre los hinchas de Boca, Racing, Vélez, la Selección argentina y los clubes por los que pasó como jugador y entrenador.

Todo comenzó en la concentración, antes de que el plantel saliera rumbo al estadio. Según trascendió desde el entorno del club, Gago empezó a sentir molestias, pero decidió enfocarse en el partido.

Desde su cuerpo técnico le sugirieron que fuera a una clínica para hacerse estudios, aunque el entrenador priorizó el compromiso deportivo. “Lo importante era el partido, tenía que sacar el partido adelante”, señalaron fuentes cercanas.

El contexto deportivo también era complejo. La Universidad de Chile llegaba al encuentro bajo presión: si no ganaba, podía quedar relegada en la tabla, y una derrota la hacía caer hasta el noveno puesto. En ese clima de tensión, el equipo recibió la formación apenas un par de horas antes del inicio del partido, ya en el vestuario.

Gago siguió dirigiendo pese a las molestias

Durante el encuentro, Fernando Gago continuó sintiendo molestias, aunque se mantuvo al frente del equipo. Los síntomas, sin embargo, se intensificaron después del pitazo final.

Antes de la conferencia de prensa ya se lo notó incómodo. Durante la rueda con los medios tuvo gestos y suspiros poco habituales, especialmente sobre el final, cuando se levantó para retirarse.

Fue entonces cuando los médicos de la Universidad de Chile, encabezados por Diego Molina, le recomendaron someterse a exámenes de urgencia. Gago aceptó y fue trasladado a la Clínica Alemana, donde finalmente quedó internado y fue intervenido.

La recuperación de Fernando Gago

Tras la angioplastía, el entrenador evolucionó favorablemente y se encuentra de buen ánimo. En las próximas horas iniciará la rehabilitación cardíaca, una etapa clave para evaluar su respuesta física y definir los próximos pasos en su recuperación.

Por el momento, la prioridad será su salud y el seguimiento médico. Su regreso a la actividad dependerá de la evolución clínica y de las indicaciones de los especialistas.

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