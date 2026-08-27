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Fuerte temporal en Santa Fe: granizo, heridos y varios camiones varados en las rutas

Afectó a varias localidades del sur de la provincia durante la mañana de este jueves. Hubo importantes destrozos y las rutas 65 y 178 quedaron complicadas por vehículos que no pudieron continuar su recorrido.

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Fuerte tormenta en Santa Fe: granizo

Fuerte tormenta en Santa Fe: granizo, heridos y camiones varados

Una fuerte tormenta sorprendió este jueves a distintas localidades del sur de Santa Fe, donde se registró una intensa caída de granizo que provocó destrozos, personas heridas y complicaciones en las rutas de la región.

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Uno de los puntos más afectados fue Las Rosas, donde se reportaron heridos y trabajaban equipos de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil para asistir a los damnificados y evaluar las consecuencias del temporal.

La tormenta también generó inconvenientes para quienes circulaban por las rutas 65 y 178, donde varios camiones quedaron varados como consecuencia de las condiciones meteorológicas.

La impresionante caída de granizo en Santa Fe

La intensidad del fenómeno quedó registrada en distintos videos que comenzaron a circular durante la mañana. Vecinos de Monje, Gálvez, Díaz y Casalegno, entre otras localidades, compartieron imágenes en las que se observa cómo las piedras de hielo cubrieron calles y diferentes espacios abiertos.

Uno de los registros fue tomado en las inmediaciones de Díaz, en el departamento San Jerónimo. Un camionero filmó desde el vehículo el momento en que atravesaba la zona mientras se producía la fuerte granizada.

Las imágenes muestran la importante cantidad de hielo que cayó en pocos minutos y las dificultades para circular en medio del temporal.

Los avisos meteorológicos previos al temporal

Durante las primeras horas de hoy, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) había emitido diferentes avisos por el avance de tormentas de variada intensidad.

A las 7:05, el organismo había advertido sobre la posibilidad de tormentas en localidades como Chañar Ladeado, La Chispa, Murphy, Gödeken, Berabevú, Wheelwright, Elortondo y Venado Tuerto.

Luego, cerca de las 8:48, se emitió otro aviso para el cordón industrial de Rosario y localidades cercanas. Para esa zona se anticipaban tormentas, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo.

Con el avance del sistema de tormentas, diferentes localidades del sur santafesino registraron fuertes precipitaciones y una intensa granizada.

Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de los daños, las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de que la inestabilidad persista en distintos sectores de la provincia.

En pocas palabras

  • Temporal en Santa Fe: Se registraron importantes destrozos y heridos en localidades del sur provincial.
  • Granizo y rutas cortadas: La caída de granizo afectó la circulación en las rutas 65 y 178, varando varios camiones.
  • Alertas meteorológicas: El CMMC-SAT había emitido avisos previos sobre tormentas con posible granizo en la región.
Resumen generado por Thinkindot AI
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