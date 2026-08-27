Fuerte temporal en Santa Fe: granizo, heridos y varios camiones varados en las rutas

Uno de los registros fue tomado en las inmediaciones de Díaz, en el departamento San Jerónimo. Un camionero filmó desde el vehículo el momento en que atravesaba la zona mientras se producía la fuerte granizada.

Las imágenes muestran la importante cantidad de hielo que cayó en pocos minutos y las dificultades para circular en medio del temporal.

Los avisos meteorológicos previos al temporal

Durante las primeras horas de hoy, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) había emitido diferentes avisos por el avance de tormentas de variada intensidad.

A las 7:05, el organismo había advertido sobre la posibilidad de tormentas en localidades como Chañar Ladeado, La Chispa, Murphy, Gödeken, Berabevú, Wheelwright, Elortondo y Venado Tuerto.

Luego, cerca de las 8:48, se emitió otro aviso para el cordón industrial de Rosario y localidades cercanas. Para esa zona se anticipaban tormentas, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo.

Con el avance del sistema de tormentas, diferentes localidades del sur santafesino registraron fuertes precipitaciones y una intensa granizada.

Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de los daños, las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de que la inestabilidad persista en distintos sectores de la provincia.