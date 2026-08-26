Problemas para Coudet: se lesionó un jugador de River a horas de la revancha con Independiente Santa Fe

Pese a la lamentable baja de Rivero, el entrenador del Millonario celebra tres retornos indispensables: Sebastián Driussi, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel recibieron el alta médica y regresan a la nómina de convocados tras superar sus respectivas dolencias.

Con estas novedades, la probable alineación de River para buscar el boleto a la siguiente fase estaría integrada por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada, Ángel Correa, Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi.

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El cruce de vuelta por los octavos de final se disputará este miércoles a partir de las 21.30 (hora de la Argentina) en el Estadio Monumental, contando con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Tras el 0-0 firmado en Colombia, el ganador de la llave sellará su clasificación directa a los cuartos de final de la competencia continental.