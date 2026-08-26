En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Coudet
River
FÚTBOL

Problemas para Coudet: se lesionó un jugador de River a horas de la revancha con Independiente Santa Fe

Eduardo Coudet perdió un futbolista por lesión para recibir a Independiente Santa Fe por los octavos de la Copa Sudamericana.

Banner Seguinos en google DESK
Problemas para Coudet: se lesionó un jugador de River a horas de la revancha con Independiente Santa Fe

River Plate afronta la antesala de una noche crucial en el plano internacional. Luego de rescatar un empate 0-0 en el duelo de ida disputado en Bogotá, el conjunto de Núñez buscará abrochar el pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana este miércoles en el Estadio Monumental. Sin embargo, la preparación previa quedó sacudida por un inconveniente físico que altera la planificación de Eduardo Coudet.

Leé también El rumor que hizo estallar las redes: ¿Lali Espósito y Madonna, juntas en River?
El rumor que hizo estallar las redes: ¿Lali Espósito y Madonna, juntas en River?

Qué jugador de River se lesionó y qué lesión sufrió en la previa del partido

Según confirmó el periodista Juan Balbi en la pantalla de ESPN, Lautaro Rivero sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo y quedó automáticamente marginado de la nómina oficial de citados para recibir al León de Colombia.

El marcador central zurdo venía de ser titular en el primer choque de la serie, donde debió ocupar el lateral izquierdo a raíz de la dolencia de Marcos Acuña. Si bien el Chacho no tenía previsto incluirlo en el once inicial para la revancha, su baja priva al cuerpo técnico de una pieza de recambio importante en la línea defensiva.

Cómo formaría la defensa de River ante la baja en la convocatoria

Sin sorpresas en el rearmado de la zaga, la dupla central estará conformada por Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi, reeditando la fórmula aplicada en el último compromiso frente a Vélez Sarsfield por el Torneo Clausura. Como alternativas en el banco de suplentes quedarán los juveniles Facundo González y Yutiel Susano, ambos con menor rodaje en certámenes continentales.

Pese a la lamentable baja de Rivero, el entrenador del Millonario celebra tres retornos indispensables: Sebastián Driussi, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel recibieron el alta médica y regresan a la nómina de convocados tras superar sus respectivas dolencias.

Con estas novedades, la probable alineación de River para buscar el boleto a la siguiente fase estaría integrada por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada, Ángel Correa, Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi.

A qué hora y dónde juegan River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

El cruce de vuelta por los octavos de final se disputará este miércoles a partir de las 21.30 (hora de la Argentina) en el Estadio Monumental, contando con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Tras el 0-0 firmado en Colombia, el ganador de la llave sellará su clasificación directa a los cuartos de final de la competencia continental.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Coudet River
Notas relacionadas
Los tres futbolistas que recupera Coudet en River para la revancha ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana
Germán Pezzella rescindió en River y se despidió con un emotivo mensaje: qué pasó y dónde estaría su futuro
Buena noticia para River antes enfrentar a Vélez: Eduardo Coudet recupera a un titular clave

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar