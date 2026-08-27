Milagro en la Patagonia: reaparece un mamífero en peligro de extinción tras 40 años sin astros

El regreso del huillín al Parque Nacional Los Alerces

La historia reciente de este pequeño mamífero acuático en la región tiene como punto de partida una larga ausencia. Durante décadas prácticamente no existieron registros consistentes que permitieran afirmar que el huillín continuaba ocupando determinados sectores del parque.

Sin embargo, desde 2019 comenzaron a producirse avistamientos esporádicos que despertaron nuevamente el interés de los equipos de conservación.

Aquellas apariciones eran importantes, pero por sí solas no alcanzaban para determinar si se trataba de ejemplares aislados o si, efectivamente, existía una población capaz de mantenerse en el tiempo.

La situación comenzó a cambiar con los nuevos monitoreos.

Los rastreos realizados en el sector del río Grande permitieron reunir evidencias que apuntan a una presencia más estable de la especie en las cuencas de la zona. El dato resulta especialmente significativo porque indica que el huillín no estaría simplemente atravesando el territorio de manera ocasional, sino que podría estar recuperando progresivamente ambientes que alguna vez formaron parte de su distribución.

Para los especialistas, esa diferencia es fundamental. Una observación aislada puede representar el desplazamiento de un animal. En cambio, la reiteración de señales y registros en determinados ambientes permite comenzar a hablar de reocupación territorial y recolonización.

El proceso todavía requiere seguimiento, pero representa una señal alentadora para la conservación de la biodiversidad patagónica.

Cómo se confirmó la presencia de la nutria de río

Uno de los aspectos más destacados del operativo fue la participación de quienes viven y trabajan cotidianamente en el entorno del parque.

La búsqueda no quedó limitada al trabajo de los guardaparques. Pobladores, guías de pesca y prestadores turísticos que recorren habitualmente los lagos y cursos de agua aportaron datos que ayudaron a establecer cuáles podían ser los sectores con mayores posibilidades de registrar nuevamente al animal.

Ese conocimiento del territorio permitió orientar las patrullas de monitoreo y concentrar los esfuerzos en determinados puntos geográficos.

En áreas naturales de grandes dimensiones, este tipo de colaboración puede resultar determinante. Quienes navegan, pescan, realizan excursiones o transitan habitualmente las costas pueden detectar modificaciones en el comportamiento de la fauna o apariciones que, de otro modo, podrían pasar inadvertidas.

La información reunida fue posteriormente utilizada por los equipos de conservación para profundizar los relevamientos.

El resultado fue la obtención de indicios que permiten ratificar una presencia continua del huillín en las cuencas monitoreadas, un dato que modifica el panorama de la especie en el Parque Nacional Los Alerces.

Qué es el huillín y cuáles son sus características

El huillín (Lontra provocax) es una nutria autóctona de los ambientes acuáticos del extremo sur de Sudamérica. Su distribución comprende sectores de Argentina y Chile y está estrechamente vinculada con ríos, lagos y costas donde encuentra alimento y refugio.

También es conocido popularmente como nutria de río o lobito patagónico.

Su cuerpo puede alcanzar aproximadamente 1,30 metros de longitud incluyendo la cola, mientras que su peso puede ubicarse entre los ocho y los quince kilogramos.

Su aspecto está marcado por un pelaje denso que presenta tonalidades castaño oscuro en el dorso y más claras, cercanas al plateado, en la zona ventral.

Pero una de sus principales características es su adaptación a la vida acuática.

El huillín es un nadador ágil y veloz. Sus patas cuentan con membranas que facilitan el desplazamiento dentro del agua, mientras que sus sensibles bigotes cumplen una función importante para detectar presas, especialmente cuando las condiciones de visibilidad son reducidas.

Su alimentación incluye distintos organismos asociados a los ambientes acuáticos, entre ellos pancoras, peces nativos y moluscos.

Por ese motivo, la existencia de poblaciones de huillines también está relacionada con la disponibilidad de alimentos y con el buen estado de los ecosistemas que habitan.

Por qué el huillín está en peligro crítico de extinción

La recuperación registrada en el Parque Nacional Los Alerces adquiere todavía mayor importancia debido a la delicada situación de la especie.

El huillín sufrió durante décadas una fuerte disminución de sus poblaciones. Uno de los factores históricos fue la caza para obtener su piel, una actividad que tuvo un fuerte impacto sobre distintos grupos de nutrias en la región.

A ese problema se sumaron posteriormente otras transformaciones de los ambientes naturales.

La modificación de las costas, la pérdida de sectores de vegetación y la presencia de especies exóticas invasoras generaron condiciones cada vez más desfavorables para el mamífero.

Entre las amenazas se encuentra el visón americano, una especie introducida que puede competir con la fauna nativa y alterar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.

La combinación de estos factores contribuyó a reducir considerablemente el número de ejemplares y a fragmentar los ambientes disponibles.

Por eso, la aparición sostenida del huillín en una zona donde durante décadas prácticamente no existían registros representa mucho más que el regreso de un animal.

Es, potencialmente, una señal de recuperación de todo un ecosistema.

El huillín como bioindicador de la salud ambiental

La presencia de este mamífero tiene además una particularidad que explica por qué su regreso genera tanto interés entre los especialistas.

El huillín puede funcionar como un bioindicador de la calidad ambiental.

Su supervivencia depende de la existencia de cursos de agua en buenas condiciones y de costas que le permitan encontrar alimento, refugio y lugares adecuados para establecerse.

Por esa razón, cuando una especie con requerimientos ambientales tan específicos vuelve a instalarse en un determinado territorio, el dato puede interpretarse como una señal favorable sobre el estado del ambiente.

El regreso del huillín no significa que todos los problemas hayan desaparecido. Tampoco permite concluir que la población se encuentre completamente recuperada. Pero sí constituye un indicio que merece especial atención.

Los próximos monitoreos serán fundamentales para determinar cuántos ejemplares existen, qué sectores utilizan, cómo se desplazan y si consiguen reproducirse dentro del área protegida.

Las huillineras y la importancia de conservar las costas

Uno de los objetivos principales de las autoridades es garantizar que los ejemplares puedan asentarse y desarrollar sus ciclos naturales sin interferencias.

El huillín utiliza refugios conocidos como “huillineras”, espacios vinculados con las costas y utilizados para protegerse.

Por eso, la conservación no depende únicamente de mantener el agua limpia. También resulta indispensable preservar los sectores costeros, evitar alteraciones y reducir las perturbaciones que puedan afectar a los animales.

En ese contexto, el comportamiento de quienes visitan el parque adquiere un papel central.

La presencia de una especie amenazada obliga a extremar las medidas de protección en los sectores donde fue detectada.

Las reglas que deberán respetar los visitantes

Ante la posibilidad de que el huillín esté recuperando territorio, el parque reforzó las recomendaciones destinadas a reducir riesgos para la fauna.

Una de las principales medidas es la prohibición de ingresar con mascotas.

La presencia de perros y gatos puede generar diferentes amenazas para los animales silvestres. Los ataques directos son uno de los riesgos, pero también existe la posibilidad de transmisión de enfermedades y alteraciones del comportamiento de la fauna.

Otra de las pautas fundamentales está relacionada con el fuego. Los visitantes deben encender fuego únicamente en los lugares expresamente habilitados, evitando cualquier práctica que pueda generar incendios o dañar la vegetación.

También es imprescindible mantener libres de residuos los ambientes naturales.

Plásticos, envoltorios y basura doméstica nunca deben terminar en los ríos, lagos o costas del parque.

Estas medidas pueden parecer sencillas, pero tienen un impacto directo sobre la conservación de especies que dependen de ambientes relativamente intactos.

Parque Nacional Los Alerces, un refugio clave para la fauna patagónica

El Parque Nacional Los Alerces constituye uno de los grandes espacios naturales protegidos de la Patagonia argentina.

Creado en 1937, conserva una extensa superficie de bosques, lagos, ríos y otros ambientes que funcionan como refugio para numerosas especies.

El área adquirió además reconocimiento internacional cuando fue incorporada en 2017 a la lista de Sitios de Patrimonio Mundial Natural de la Unesco.

En ese escenario se encuentra uno de sus mayores símbolos: “El Abuelo”, un imponente alerce milenario cuya edad supera los 2600 años y cuya altura ronda los 60 metros.

La presencia de árboles de semejante antigüedad permite dimensionar la escala temporal de este ecosistema.

Ahora, el regreso del huillín agrega otra historia a ese patrimonio natural: la de una especie que después de décadas de ausencia sólida parece estar encontrando nuevamente las condiciones necesarias para ocupar parte de su antiguo territorio.

Una noticia que excede el regreso de una especie

La reaparición del huillín en el Parque Nacional Los Alerces es una noticia ambiental de enorme relevancia porque combina varios elementos.

Por un lado, aparece una especie en peligro crítico de extinción en un sector donde durante décadas prácticamente no había registros consistentes.

Por otro, los nuevos relevamientos sugieren que no se trataría simplemente de una aparición ocasional, sino de un proceso de presencia continua y posible recolonización.

Y, finalmente, el hallazgo pone de manifiesto el valor de la conservación sostenida y de la colaboración entre organismos públicos y comunidades locales.

Todavía quedan muchas preguntas por responder. Será necesario continuar monitoreando las cuencas, identificar nuevos ejemplares y conocer con mayor precisión el alcance de esta recuperación.

Pero después de 40 años de incertidumbre, las señales que llegan desde los ríos y lagos del Parque Nacional Los Alerces permiten mirar el futuro con cierto optimismo.

El huillín volvió a aparecer.

Y esta vez, todo indica que podría haber llegado para quedarse.