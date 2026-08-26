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Octavos de final

River perdió por penales frente a Independiente Rivadavia y quedó afuera de la Copa Sudamericana

El equipo de Eduardo Coudet volvió a empatar en los 90 minutos contra el conjunto colombiano. En los penales, Santiago Beltrán que había salvado dos veces de la eliminación a River, falló su tiro y el equipo argentino quedó eliminado tras la ejecución de 22 tiros.

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River recibe a Independiente Santa Fe. (Foto: X River)

River recibe a Independiente Santa Fe. (Foto: X River)
River recibe a Independiente Santa Fe. (Foto: archivo)

River recibe a Independiente Santa Fe. (Foto: archivo)

El River de Eduardo Coudet se jugaba una final ante Independiente Santa Fe. Después de empatar durante los 90 minutos con el equipo cafetero, falló desde los 12 pasos y quedó eliminado. En una tanda de penales maratónica, Santiago Beltrán que salvó de la eliminación dos veces al Millonario, falló su penal y el equipo del Chacho quedó afuera de la Copa Sudamericana.

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Después en un primer tiempo donde no logró concretar las situaciones de peligro, River encontró la ventaja de la mano de Sebastián Driussi tras una asistencia de Gonzalo Montiel.

Pero el Millonario no logró aguantar el partido y en los últimos diez minutos tras una mano en el área de Lucas Martínez Quarta, los colombianos empataron de penal.

Tras empatar en los 90 minutos, ambos equipos definieron la serie desde el punto de penal. También desde los 12 pasos hubo empate en los primeros cinco tiros, de los cuales cada equipo anotó cuatro. Santos Borré tuvo la victoria en sus pies en el quinto último remate pero el palo le dijo que no.

Después River estuvo dos veces al borde de la eliminación por las fallas de Marínez Quarta y del juvenil González. Ahí apareció la figura de Santiago Beltrán que contuvo el remate de Jhojan Torres y después adivinó el tiro de Jeison Angulo.

Lo que parecía una noche en la que Beltrán iba a quedar como figura de River, terminó cambiando cuando el arquero tuvo que ir a patear su penal que terminó tirando afuera. Después de 22 penales, el arquero cafetero Weimar Asprilla venció a Beltrán y logró eliminar a River.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi o Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Nahuel Bustos, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Alexis Zapata; y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

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