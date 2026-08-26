River perdió por penales frente a Independiente Rivadavia y quedó afuera de la Copa Sudamericana

Después River estuvo dos veces al borde de la eliminación por las fallas de Marínez Quarta y del juvenil González. Ahí apareció la figura de Santiago Beltrán que contuvo el remate de Jhojan Torres y después adivinó el tiro de Jeison Angulo.

Lo que parecía una noche en la que Beltrán iba a quedar como figura de River, terminó cambiando cuando el arquero tuvo que ir a patear su penal que terminó tirando afuera. Después de 22 penales, el arquero cafetero Weimar Asprilla venció a Beltrán y logró eliminar a River.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi o Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Nahuel Bustos, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Alexis Zapata; y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.