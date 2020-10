Getty Images y iStock otorgarán 20 mil dólares en becas para el desarrollo de la próxima generación de talento creativo

Getty Images otorgará becas por 20 mil dólares.

Llamada “Definición del futuro”, Getty Images e iStock, anunciaron el lanzamiento de su última beca creativa destinada a respaldar el talento creativo emergente. Mediante 3 subvenciones de 10 mil, 7 mil y tres mil dólares, respectivamente, darán apoyo financiero, al tiempo que sumarán tutorías frente a estos tiempos de cambios.

“Vivimos una época sin precedentes y reconocemos el papel que juega la narración en términos de definir cómo podría ser y cómo será el futuro”, aseguró Guy Merrill, director de arte global de Getty Images, y resaltó la importancia de "apoyar a la próxima generación de creativos y brindarles los medios necesarios para perseguir su pasión" que los impulsa a "romper los límites creativos y visuales y mover nuestro lenguaje visual hacia adelante ".

De esta manera, como celebración de su 25 aniversario, la empresa de comunicaciones visuales apoyará a los creadores de contenido emergentes, ya que esta beca les otorgará libertad financiera para explorar, a través de una narración visual innovadora, lo que el futuro puede deparar.

La inscripción está abierta para todos los que estén empezando su carrera y busquen desafiar las percepciones, además de remodelar y redefinir el mundo en que vivimos. Siendo que los ganadores tendrán, además, la chance de licenciar su trabajo en los sitios web de Getty Images e iStock, con una tasa de regalías del 100 %.

Para poder acceder a esta beca, los solicitantes deberán inscribirse (aquí) hasta el 9 de noviembre y presentar un proyecto nuevo o existente, que puede ser fotográfico, de video o ilustración, junto con un portfolio de su trabajo y un breve ensayo que describa su intención e inspiración.

Los jueces de esta iniciativa son: Guy Merrill (director de arte en el Reino Unido de Getty Images Creative), Antwaun Sargent (crítico y curador de The New Black Vanguard: Photography between Art and Fashion), Jimena Acosta (curadora de diseño y arte contemporáneo en el Museo de Arte Moderno en México), Polly Irungu (periodista multimedia, editora digital, fotógrafa y fundadora de Black Women Photographers), Henki Leung (diseñador y director creativo en Airside Japan), y Deby Sucha (fotógrafa y colaboradora de Getty Images).