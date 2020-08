Ginés González García, sin precisiones: "Falta bastante menos para que se termine la cuarentena"

Ginés González García

El ministro de Salud, Ginés González Garcia, rechazó que el sistema sanitaria se encuentre cerca del colapso como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19). “No estamos desbordados pero hay tensión. Casi siempre lo dije, cuando empezamos a ver por qué aumentaban los casos era por una reunión. Se juntaban a tomar mate, a charlar, una reunión familiar. Por eso hizo tanto énfasis el presidente”, manifestó en declaraciones a “Mauro La Pura Verdad”.

“El principal problema del área metropolitana es su magnitud. Todos los días estamos con nueva situaciones. La del Chaco primero, la de Jujuy ahora. Entramos en una etapa distinta para algunos lugares que van a tener que volver a la cuarentena porque tuvieron muchos casos. No te podes quedar quieto cuando esto recién ocurre”, agregó.

En otro pasaje de la entrevista, el titular de la cartera de Salud dio marcha sobre sus pasos y sostuvo que la apertura de comercios, respetando todos los protocolos, no representa un riesgo de contagios. “Los comercios bien hecho, con distanciamiento, los barbijos y dos o tres personas parecen ser un lugar muchísimo menos inseguro de lo que pensamos al principio. En la reunión no hay distanciamiento, se quedan mucho tiempo. Se dan tres de las condiciones: no barbijo, cercanía y tiempo”, sostuvo.

En cuanto a la posibilidad de que se levante la cuarentena, Ginés no dio precisiones y sólo manifestó que “falta bastante menos para que se termine”.