"Golpe da maquininha": las estafas más comunes con Pix en Brasil y cómo evitarlas

Otra maniobra habitual ocurre en las playas y zonas turísticas y es conocida en Brasil como el “golpe da maquininha”. En este caso, vendedores ambulantes ofrecen productos de bajo costo y, al momento de pagar con QR o tarjeta, distraen al turista, a veces con la ayuda de un cómplice, mientras modifican el monto en la terminal de pago. Así, una compra mínima puede transformarse en un débito de cientos o miles de reales.

Por eso, los especialistas recomiendan verificar siempre el importe que aparece en la pantalla antes de confirmar la operación y cancelar el pago si el display está dañado o no permite ver el monto con claridad.

pix pago

Una tercera estafa detectada involucra el uso de códigos QR maliciosos. Promotores ofrecen descargar una supuesta aplicación con beneficios para turistas. Al escanear el código, el celular instala un software fraudulento que solicita permisos y luego accede a cuentas bancarias o billeteras digitales, provocando el vaciamiento de fondos.

Cabe aclarar que Pix no requiere descargar ninguna aplicación propia. Los argentinos pueden utilizarlo desde las mismas billeteras digitales que usan en la Argentina, siempre descargadas desde tiendas oficiales.

Entre las principales medidas de prevención, se aconseja no entregar nunca la tarjeta de crédito o débito a terceros, insertar o acercar el plástico personalmente al posnet y activar las notificaciones de consumo para detectar movimientos sospechosos en tiempo real.

Además, es fundamental rechazar enlaces, QR o aplicaciones desconocidas y no brindar información personal por mensajes o llamadas no verificadas.

Cómo pagar con Pix siendo argentino

La interoperabilidad con Pix se amplió notablemente y hoy varias billeteras digitales argentinas permiten pagar en Brasil con conversión automática, sin necesidad de comprar reales ni afrontar el recargo del 30% que se aplica a consumos con tarjeta en el exterior.

Fintech como Prex, Belo, Lemon, Cocos, Takenos, Fiwind y Decrypto ya operan con Pix, gracias a acuerdos tecnológicos. Algunas incluso permiten generar intereses sobre los fondos hasta el momento del pago, como ocurre con Cocos o Lemon, que habilitan pagos en pesos, dólares o criptomonedas estables.

Este verano también se sumaron Personal Pay, Mercado Pago, Ualá y Brubank, mientras que Banco Galicia incorporó pagos con QR en Brasil desde su app y Banco Macro habilitó Pix a través de Modo.