Alerta amarilla y naranja: qué provincias tienen riesgo de granizo y lluvias intensas

Este viernes encuentra a gran parte del país bajo alertas meteorológicas amarilla y naranja por tormentas, con pronósticos que anticipan lluvias intensas, ráfagas fuertes, posible caída de granizo y abundante acumulación de agua en cortos períodos.
Con alertas meteorológicas activas en gran parte del país, las autoridades recomiendan extremar precauciones, seguir los avisos oficiales. Cómo seguirá en tiempo en el AMBA este fin de semana.
El escenario, confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional, abarca al menos ocho provincias, aunque el fenómeno podría extenderse a más regiones del centro y norte argentino a lo largo de la jornada.
De acuerdo con el último parte del organismo meteorológico, las alertas alcanzan a Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, con variaciones en la intensidad y el horario de los fenómenos esperados.
Las áreas bajo alerta amarilla serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por: frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 70 km/h, ocasional caída de granizo, abundante precipitación en cortos períodos.
Se estiman valores de lluvia acumulada entre 40 y 70 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan superarse de manera puntual.
Las zonas comprometidas incluyen:
Noreste de Córdoba, durante la mañana
Este de Santiago del Estero, por la mañana
Norte de Santa Fe, por la tarde
Centro y sur de Chaco, por la tarde
Centro y este de Formosa, por la tarde y la noche
Entre Ríos, por la tarde y la noche
Corrientes y Misiones, durante toda la jornada
En paralelo, el nivel naranja eleva la preocupación en varias provincias, ya que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la infraestructura y el ambiente.
En estas zonas, el pronóstico indica: tormentas fuertes o localmente severas; ráfagas que pueden superar los 90 km/h, granizo de variado tamaño; precipitaciones acumuladas entre 60 y 100 milímetros, con probables excesos puntuales.
Las regiones bajo alerta naranja son:
Este y sur de Formosa, por la mañana
Centro y sur de Chaco, por la mañana
Norte y centro de Santa Fe, por la mañana
Corrientes, por la mañana y la tarde
Norte de Entre Ríos, por la mañana y la tarde
Desde el SMN advierten que este tipo de alertas no debe subestimarse, ya que suelen estar asociadas a crecidas repentinas, calles anegadas, interrupciones de servicios y caída de árboles o postes.
Ante el escenario previsto, el organismo meteorológico difundió una serie de recomendaciones clave para reducir riesgos y evitar situaciones de peligro.
Evitá salir si no es necesario
No saques la basura y mantené limpios desagües y sumideros
Desconectá electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
Cerrá y alejate de puertas y ventanas
Asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento
Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado
Seguí estrictamente las indicaciones de las autoridades locales
Salí solo si es indispensable
Permanecé en lugares cerrados y seguros
Evitá zonas inundables y calles anegadas
Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, linterna, radio a pilas y botiquín
Cargá el celular con anticipación
Mientras el centro y norte del país concentran los mayores riesgos, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también se prepara para un cambio en las condiciones del tiempo.
Según los pronósticos oficiales, las lluvias llegarían durante la noche del viernes, con probabilidades que oscilan entre el 10% y el 40%, bajo un cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán entre los 19°C y 25°C.
El sábado, en tanto, se espera una jornada inestable, con lluvias de variada intensidad desde el mediodía y probabilidades que podrían alcanzar el 70%, mientras que las temperaturas se mantendrán moderadas, sin superar los 24°C.
A diferencia de otras regiones, los acumulados en el AMBA serían menores, con registros que no superarían los 15 milímetros, aunque las autoridades recomiendan mantenerse atentos a posibles cambios en el pronóstico.
Durante las últimas horas, varias provincias registraron temperaturas inusualmente bajas para enero, con marcas de 7°C y 8°C en el centro-sur bonaerense y valores cercanos a los 12°C en sectores de Santa Fe y Córdoba.
Este escenario se explica por la presencia de un sistema de alta presión en el Atlántico, combinado con el avance de un centro de bajas presiones en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que favorece la formación de tormentas intensas en amplias zonas del país.
Los especialistas señalan que el alivio llegaría recién el domingo, con una mejora progresiva del tiempo y un marcado ascenso de las temperaturas, que podrían superar los 30°C hacia el inicio de la próxima semana.