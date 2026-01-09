Alerta amarilla y naranja: qué provincias tienen riesgo de granizo y lluvias intensas

Se estiman valores de lluvia acumulada entre 40 y 70 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan superarse de manera puntual.

Las zonas comprometidas incluyen:

Noreste de Córdoba , durante la mañana

Este de Santiago del Estero , por la mañana

Norte de Santa Fe , por la tarde

Centro y sur de Chaco , por la tarde

Centro y este de Formosa , por la tarde y la noche

Entre Ríos , por la tarde y la noche

Corrientes y Misiones, durante toda la jornada

Alerta naranja: tormentas fuertes y riesgo elevado

Alerta naranja: tormentas fuertes y riesgo elevado

En paralelo, el nivel naranja eleva la preocupación en varias provincias, ya que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la infraestructura y el ambiente.

En estas zonas, el pronóstico indica: tormentas fuertes o localmente severas; ráfagas que pueden superar los 90 km/h, granizo de variado tamaño; precipitaciones acumuladas entre 60 y 100 milímetros, con probables excesos puntuales.

Las regiones bajo alerta naranja son:

Este y sur de Formosa , por la mañana

Centro y sur de Chaco , por la mañana

Norte y centro de Santa Fe , por la mañana

Corrientes , por la mañana y la tarde

Norte de Entre Ríos, por la mañana y la tarde

Desde el SMN advierten que este tipo de alertas no debe subestimarse, ya que suelen estar asociadas a crecidas repentinas, calles anegadas, interrupciones de servicios y caída de árboles o postes.

Recomendaciones oficiales: qué hacer ante cada nivel de alerta

Ante el escenario previsto, el organismo meteorológico difundió una serie de recomendaciones clave para reducir riesgos y evitar situaciones de peligro.

Medidas ante alerta amarilla

Evitá salir si no es necesario

No saques la basura y mantené limpios desagües y sumideros

Desconectá electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas

Asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado

Medidas ante alerta naranja

Seguí estrictamente las indicaciones de las autoridades locales

Salí solo si es indispensable

Permanecé en lugares cerrados y seguros

Evitá zonas inundables y calles anegadas

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, linterna, radio a pilas y botiquín

Cargá el celular con anticipación

El AMBA: lluvias moderadas y un fin de semana inestable

Mientras el centro y norte del país concentran los mayores riesgos, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también se prepara para un cambio en las condiciones del tiempo.

Según los pronósticos oficiales, las lluvias llegarían durante la noche del viernes, con probabilidades que oscilan entre el 10% y el 40%, bajo un cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán entre los 19°C y 25°C.

El sábado, en tanto, se espera una jornada inestable, con lluvias de variada intensidad desde el mediodía y probabilidades que podrían alcanzar el 70%, mientras que las temperaturas se mantendrán moderadas, sin superar los 24°C.

A diferencia de otras regiones, los acumulados en el AMBA serían menores, con registros que no superarían los 15 milímetros, aunque las autoridades recomiendan mantenerse atentos a posibles cambios en el pronóstico.

El contraste térmico y el fenómeno que explica el mal tiempo

Durante las últimas horas, varias provincias registraron temperaturas inusualmente bajas para enero, con marcas de 7°C y 8°C en el centro-sur bonaerense y valores cercanos a los 12°C en sectores de Santa Fe y Córdoba.

Este escenario se explica por la presencia de un sistema de alta presión en el Atlántico, combinado con el avance de un centro de bajas presiones en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que favorece la formación de tormentas intensas en amplias zonas del país.

Los especialistas señalan que el alivio llegaría recién el domingo, con una mejora progresiva del tiempo y un marcado ascenso de las temperaturas, que podrían superar los 30°C hacia el inicio de la próxima semana.