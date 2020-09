Good Omens, la serie de Amazon que por error solicitaron cancelar a Netflix

De qué trata la polémica producción estadounidense que revolucionó a los espectadores cristianos.

Good Omens, serie producida por BBC y Amazon Prime, se estrenó en la pantalla chica causando revuelo a tal punto de que, miles de espectadores, solicitaron su cancelación. Todo comienza con la adaptación de una famosa novela escrita por Terry Pratchett y Neil Gaiman. La producción apeló a un tono humorístico para ficcionar esta historia que narra el plan de un ángel (Michael Sheen) y un demonio (David Tennant) para evitar el Apocalipsis.

Entonces Good Omens, serie que parecía ser un éxito en la primera temporada a lo largo de sus seis episodios, fue despertando grandes controversias en la audiencia sobretodo para los espectadores cristianos. El problema inicia cuando, el destructor hijo de Satanás, es un niño de 11 años. Esta idea de que los ángeles y demonios se unen para pelear contra los humanos no fue del todo aceptada.

La cancelación: Return To Order

Tratar una temática que relacione ficción con religión se convierte en un verdadero desafío para la producción de la serie. No es la primera vez que, una película o serie relacionada con el ámbito delicado de la creencia, recibe quejas como sucedió con Good Omens. En esta oportunidad, la historia en sí misma se transformó en un objeto de controversia que deja entreabierta una puerta hacia la dura crítica.

Fue así como, luego de la publicación de Good Omens, un sector de la población no estuvo de acuerdo con la adaptación narrativa. De hecho, fue tal el malestar de los cristianos que 20.000 mil de ellos lanzaron una campaña llamada Return To Order expresando que las serie es una blasfemia para la religión. Lo único que ellos ven es satanismo y una burla hacia Dios.

Otros de los elementos que ellos consideran equívocos son el hecho de que Dios se exprese como mujer, de que el anticristo sea un niño normal y, que según ellos, este tipo de contenido hace que la verdad, el error, el bien y el mal sean menoscabados.

Frente a estas interpretaciones, los religiosos decidieron llevar a cabo una petición oficial para suspender y retirar la serie de la plataforma de streaming. ¿El problema? Se lo solicitaron a la empresa incorrecta. Lo pidieron a Netflix cuando en realidad Good Omens se visualiza en su competencia: Amazon Prime Video.

Las internas entre plataformas

Una vez lanzado el comunicado por supuesto que generó revuelo en el mundo cinéfilo estadounidense. Tanto Netflix como Amazon, las dos grandes plataformas de streaming, optaron por tomar una sola medida frente a lo ocurrido: el humor.

Con un tono completamente humorístico Netflix decidió publicar en su cuenta oficial de Twitter que: “Okey, prometemos que no vamos a hacer más.” Por supuesto que no van a realizar nuevos episodios ya que nunca fueron los responsables de la producción.

Continuando con la apelación bromista, Amazon Prime por su parte, tuiteó en su perfil oficial que: “Nosotros cancelamos Stranger Things si ustedes cancelan Good Omens”. Las palabras fueron acompañadas con una foto de la serie en donde los personajes principales están brindando con champagne.

Neil Gaiman creador de la serie no se quedó atrás formando parte de estas bromas. Al igual que las productoras, publicó en su cuenta oficial de Twitter que: "Me encanta que le escriban a Netflix para intentar que se cancele #GoodOmens. Lo dice todo. Es tan hermoso...".

La continuación

En lo que respecta a Good Omens aún está siendo emitida por Amazon y su futuro es completamente incierto. Si bien, reclutó estas críticas negativas por un sector del público religioso lo cierto es que el resto de los espectadores quedaron satisfechos con la trama.

Inclusive, la expectativa de una segunda temporada comenzó a tomar forma. Frente a estos rumores, Gaiman decidió comentar al respecto y cómo fueron las internas con Amazon Prime Video. “Ellos lo apoyaban así, no estaban esperando Good Omens, Good Omens 2: Better Omens y Even Better Omens”. Agregó también que: “Sí, teníamos ideas para un segundo libro, pero muchas de las mejores las he robado para la serie. De ahí es de donde salen Gabriel y compañía y por eso se ven tan integrados. No parecen un añadido. Casi no puedes recordar que no estaban en el libro”.

Para reforzar la idea de que la serie llegó a su fin, declaró que: “Este proyecto han sido cuatro años de mi vida. Terry (también creador) murió hace cuatro años y yo continué con ello; ahora tengo la oportunidad de volver a ser un novelista una vez que la serie se ha estrenado. Me encanta el hecho de que ni siquiera tengo que pensar sobre eso”.

La productora Amazon, por su parte, expresó su parecer frente a Good Omens a través de la voz de Vernon Sanders, co presidente de Amazon Tv, explicando que: “Tenemos la suerte de tener una relación continua con Neil y estamos muy entusiasmados con el resultado de la primera temporada. Ha surgido la idea de si podemos volver a visitar ese mundo. Ahora está en manos de Neil, pero nos encantaría hacerlo. Estamos interesados en lo que sea que él quiera hacer”.