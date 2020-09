Grupo América potenció su estrategia de video digital con el apoyo de YouTube

El canal de YouTube de América TV ya cuenta con más de 900 mil suscriptores.

En 2018, y tras haber sido seleccionada junto a otras 86 firmas periodísticas de 23 países del mundo, Grupo América comenzó a profundizar su trabajo en la plataforma de videos de Google como parte del GNI YouTube Innovation Funding.

Hace poco días, la Google News Initiative compartió en su sitio oficial la experiencia de Grupo América como caso de estudio. Los aprendizajes de la compañía fueron publicados junto a los de otros medios de relevancia global como DER SPIEGEL (Alemania), The Guardian (Reino Unido), The Washington Post y The New York Times (Estados Unidos).

Entre los logros alcanzados por los medios que forman parte de Grupo América tras su trabajo en conjunto con el equipo de YouTube, el informe de la plataforma resalta un aumento del 143% en el tiempo de reproducción del canal de YouTube de América TV, un crecimiento del 38% en el tiempo promedio de visualización y un 216% de crecimiento en los ingresos generados; todo ello de abril a diciembre de 2019.

Por su parte, el canal de YouTube de A24 registró durante ese mismo período un aumento del 148% en sus ingresos generados, un crecimiento del 89% en el tiempo de reproducción de sus videos y un aumento del 54% en su tiempo promedio de visualización.

Sobre esta publicación, Brandon Feldman, Head of News Partnerships para América Latina, Estados Unidos y Canadá, dijo: "Estamos entusiasmados de compartir la información obtenida de los proyectos del GNI YouTube Innovation Funding, dando a las salas de redacción la oportunidad de beneficiarse de los aprendizajes mientras trabajamos juntos para levantar voces autorizadas en la plataforma".

Para la realización de su proyecto, Grupo América formó equipos especializados, capacitó a sus empleados, los invitó a trabajar en conjunto, ideó nuevos flujos de trabajo, experimentó con nuevas producciones creadas especialmente para las plataformas digitales y amplió sus fuentes de contenido.