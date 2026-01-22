En vivo Radio La Red
El Banco Central ya compró más de USD 900 millones en enero y refuerza las reservas

El BCRA extendió a 14 ruedas consecutivas su racha de compras en el mercado cambiario y acumuló más de USD 900 millones en enero.

El Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario y extendió a 14 consecutivas su racha de compras de divisas, en línea con la estrategia oficial para recomponer las reservas internacionales. Este jueves adquirió USD 80 millones y llevó el acumulado de enero a más de USD 900 millones.

En total, el BCRA adquirió USD 903 millones en las últimas 14 ruedas. Las reservas brutas, que no incluyen los pasivos, alcanzaron los USD 45.399 millones tras un aumento diario de USD 322 millones, situándose en el nivel más alto desde mediados de septiembre de 2021.

Más allá de las compras oficiales, un factor determinante para el aumento de las reservas en moneda extranjera es el alza del precio internacional del oro. El Central cuenta con unas 1,98 millones de onzas troy, que en la última rueda superaron los USD 4.900 por unidad.

Las proyecciones del Gobierno indican que durante 2026 la compra de divisas podría ubicarse en un rango de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del proceso de remonetización de la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la acumulación de reservas estará condicionada por la demanda de dinero y la liquidez disponible en el mercado cambiario.

En ese marco, el Central mantiene un límite operativo para sus intervenciones, que fija un tope del 5% sobre el volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios. El objetivo es evitar distorsiones en la operatoria diaria, aunque en algunas ruedas ese porcentaje fue superado. Según estimaciones privadas, esas diferencias responderían a compras efectuadas fuera del MLC.

En paralelo, el tipo de cambio mayorista retrocedió un peso y cerró en $1.429,50, con una baja diaria del 0,1%. El volumen operado alcanzó los USD 330,6 millones y marcó el valor más bajo del mayorista desde el 20 de noviembre, cuando cotizó en torno a los $1.425.

La brecha respecto del techo de la banda cambiaria también se amplió. Con el límite fijado en $1.553,58, el mayorista quedó 124,08 pesos por debajo, lo que representa una distancia del 8,7%. Se trata del mayor margen desde el 14 de octubre, cuando había alcanzado el 9,4%.

Las definiciones de Milei en Davos

En ese contexto, el presidente Javier Milei defendió el esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación. En una entrevista con Bloomberg, sostuvo que el país debe avanzar hacia un régimen de libre flotación, aunque aclaró que las bandas seguirán funcionando como referencia hasta que se absorba el excedente de liquidez y la inflación converja a estándares internacionales.

El mandatario también se refirió al frente financiero y descartó una urgencia por acceder al crédito externo, tras el pago de deuda por USD 4.200 millones realizado a comienzos de enero. “Argentina tiene déficit cero y paga los intereses con superávit”, expresó.

Además, remarcó que el objetivo es fortalecer el mercado de capitales local y reducir la dependencia del endeudamiento externo. “En el peor de los casos, lo único que iríamos a buscar es el rollover”, indicó.

Para afrontar los compromisos de enero, el Tesoro recurrió a distintas fuentes de financiamiento. Parte de los fondos provino de compras directas del Ministerio de Economía dentro y fuera del mercado cambiario, junto con los recursos obtenidos por la colocación del BONAR 2029N por USD 910 millones y los ingresos por las concesiones de las cuatro hidroeléctricas del Comahue. A eso se sumó la compra al BCRA de una porción de los USD 3.000 millones obtenidos mediante un repo con bancos internacionales.

Hacia adelante, el Gobierno deberá enfrentar otro vencimiento de bonos Globales y Bonares por más de USD 4.200 millones a comienzos de julio. Si bien el equipo económico busca limitar la exposición a Wall Street, no se descarta acudir nuevamente a los mercados internacionales para refinanciar parte de esos pagos. Para lograr tasas inferiores al 9% anual, será clave que el riesgo país consolide su tendencia a la baja y se mantenga por debajo de los 500 puntos básicos, frente a un nivel actual cercano a las 554 unidades.

