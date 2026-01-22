Wanda Nara habló tras filtrar los chats con Mauro Icardi: "Si no los mostraba..."

Sin embargo, antes de retirarse, el periodista Martín Salwe le hizo una última pregunta filosa, recordándole los fuertes insultos que Icardi habría lanzado contra ella: “Wanda, hoy Mauro te dijo manzana podrida, te dijo rata, ¿tenés algo para responder a eso?”

Lejos de esquivar el comentario, Wanda contestó con ironía y picardía: “No, nada, siempre me decía cara de rata en la intimidad, así que debo tener cara de hamster”, remató, generando risas y cerrando el móvil con una frase que no pasó desapercibida.

Qué hizo la China Suárez en medio del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizaban un nuevo cruce cargado de tensión en redes sociales, la China Suárez optó por un camino muy distinto. Lejos de subirse al conflicto, la actriz tomó una postura clara y decidió correrse de la escena pública.

Aunque su nombre apareció mencionado en más de una oportunidad por la expareja del futbolista, esta vez no hubo respuestas, indirectas ni posteos que alimentaran lo ya dicho. La China eligió no intervenir y dejar que el enfrentamiento siguiera su curso sin su participación.

La decisión no pasó desapercibida entre los usuarios, que en las últimas horas advirtieron un cambio llamativo en su perfil de Instagram: los comentarios de sus cinco publicaciones más recientes fueron desactivados, algo poco frecuente en una cuenta donde suele habilitar todo tipo de opiniones, incluso las más ásperas.

Además, rompió con su dinámica habitual en redes. Acostumbrada a compartir fragmentos de su día a día, proyectos laborales, momentos con sus hijos o simples postales cotidianas, esta vez no publicó nada. Un silencio absoluto que contrastó con el alto voltaje mediático que rodeó el enfrentamiento entre Wanda y Mauro.

