Wanda Nara habló tras filtrar los chats con Mauro Icardi: "Si no los mostraba..."
Wanda Nara habló en exclusiva con Sálvese Quién Pueda (América TV) mientras salía rumbo al dentista con sus hijos y respondió sin filtro sobre la polémica con Mauro Icardi. Enterate todo lo que dijo.
22 ene 2026, 19:50
Wanda Nara habló tras filtrar los chats con Mauro Icardi: "Si no los mostraba..."
En medio del fuerte revuelo que generó la publicación de los chats privados con Mauro Icardi, Wanda Nara decidió dar la cara y habló en vivo con Sálvese Quien Pueda (América TV). La conductora fue interceptada por un móvil del programa cuando salía de su casa para llevar a sus hijos al dentista y respondió varias preguntas de la conductora interina, Sabina Rojas.
Apenas bajó la ventanilla del auto, Wanda aclaró el contexto de la nota: “Sabri me estoy yendo al dentista, vos me entenderás”, lanzó con una sonrisa, dejando en claro que era el único medio con el que iba a hablar en ese momento.
Rojas fue directa y le consultó cómo estaba viviendo la exposición y el impacto de haber mostrado los mensajes privados con su ex pareja, además de cómo sigue el tema en la Justicia. La respuesta de Wanda no tardó en llegar: “Respondí lo que a mí me parece, y lo que dije es, mostré los chat porque sino hubiera quedado como una mentirosa y yo nunca dije ni que estaba bien ni que estaba mal ni de lo que se habló ni de lo que no se habló con buena onda nada más”, explicó.
La conductora también fue consultada sobre una posible reacción legal por la difusión de conversaciones privadas. Ante esa consulta, Wanda fue tajante: “No, no, es más grave las calumnias e injurias que se dijeron que son mentiras, pero no tengo más nada para decir, me voy al dentista”, respondió, intentando cerrar el tema.
Sin embargo, antes de retirarse, el periodista Martín Salwe le hizo una última pregunta filosa, recordándole los fuertes insultos que Icardi habría lanzado contra ella: “Wanda, hoy Mauro te dijo manzana podrida, te dijo rata, ¿tenés algo para responder a eso?”
Lejos de esquivar el comentario, Wanda contestó con ironía y picardía: “No, nada, siempre me decía cara de rata en la intimidad, así que debo tener cara de hamster”, remató, generando risas y cerrando el móvil con una frase que no pasó desapercibida.
Embed
Qué hizo la China Suárez en medio del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara
Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizaban un nuevo cruce cargado de tensión en redes sociales, la China Suárez optó por un camino muy distinto. Lejos de subirse al conflicto, la actriz tomó una postura clara y decidió correrse de la escena pública.
Aunque su nombre apareció mencionado en más de una oportunidad por la expareja del futbolista, esta vez no hubo respuestas, indirectas ni posteos que alimentaran lo ya dicho. La China eligió no intervenir y dejar que el enfrentamiento siguiera su curso sin su participación.
La decisión no pasó desapercibida entre los usuarios, que en las últimas horas advirtieron un cambio llamativo en su perfil de Instagram: los comentarios de sus cinco publicaciones más recientes fueron desactivados, algo poco frecuente en una cuenta donde suele habilitar todo tipo de opiniones, incluso las más ásperas.
Además, rompió con su dinámica habitual en redes. Acostumbrada a compartir fragmentos de su día a día, proyectos laborales, momentos con sus hijos o simples postales cotidianas, esta vez no publicó nada. Un silencio absoluto que contrastó con el alto voltaje mediático que rodeó el enfrentamiento entre Wanda y Mauro.