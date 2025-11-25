Caso Loan: el tribunal unificó las causas por la desaparición y el desvío de la investigación y fijó fecha para el juicio

La fiscalía, encabezada por el fiscal general Carlos Adolfo Schaefer, la auxiliar fiscal Tamara Ahimará Pourcel, y los procuradores de PROTEX Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, ya presentó el ofrecimiento de pruebas. Enfatizaron la gravedad del caso y recordaron que Loan sigue desaparecido al día de hoy.

La Justicia federal dispuso que la audiencia preliminar se haga el próximo 27 de febrero.

Mientras tanto, continúan los rastrillajes ordenados por la jueza Cristina Pozzer Penzo, que se extenderán hasta este sábado y podrían continuar hasta enero. Los padres del niño estuvieron en Comodoro Py para exigir que no se detenga la búsqueda.

Los 7 imputados de la causa principal

Los siete acusados por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal (9 de Julio, Corrientes), son:

Antonio Benítez

Daniel Ramírez

Mónica Millapi

Laudelina Peña

María Victoria Caillava

Carlos Pérez

Walter Maciel (comisario)

Qué sostiene la acusación

Según el expediente, los siete “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del nene. Ese día, Loan asistió junto a su padre a un almuerzo familiar en lo de su abuela, Catalina Peña. Luego, un grupo de adultos y niños fue hacia un naranjal cercano. En ese trayecto, Loan fue apartado del cuidado de su padre y nunca más fue visto.

Los fiscales afirman que los imputados montaron una escena fingida para simular que el niño se perdió accidentalmente:

plantaron un botín en un lodazal,

impulsaron una falsa noticia de hallazgo,

y el comisario Maciel montó un falso operativo de búsqueda, utilizando su cargo para ocultar evidencias.

Los perros de rastreo no pudieron seguir un rastro consistente y los testimonios de vecinos y familiares sostienen que no era posible que el niño se desorientara sin ser visto.

Seis de los 10 imputados por la causa paralela a la desaparición de Loan.

Los 10 imputados en una causa paralela

La causa paralela apunta al grupo acusado de retener a los menores que estaban con Loan, manipular sus declaraciones, desviar la investigación y defraudar al Estado. Entre ellos figura el conocido “Yanqui” o “Americano”.

Los imputados son:

Nicolás Gabriel Soria (“El Americano / El Yanqui”)

Elizabeth Cutaia

Pablo Noguera

Leonardo Rubio

Alan Cañete

Delfina Taborda

Verónica Machuca Yuni

Valeria López

Pablo Núñez

Federico Rossi Colombo

Los delitos atribuidos

En conjunto, enfrentan cargos por:

Privación ilegítima de la libertad

Estafa calificada contra la administración pública

Encubrimiento agravado

Falso testimonio

Violación de secretos

Resistencia a la autoridad

Suministro gratuito de estupefacientes

Usurpación de títulos

Cómo operaban

Según el auto de elevación a juicio, este grupo se presentaba como colaboradores de la búsqueda, pero en realidad entorpeció deliberadamente la investigación. Para ello:

Manipularon testimonios de menores,

organizaron una reconstrucción de hechos paralela sin autorización judicial,

y desviaron recursos del Estado bajo el pretexto de colaborar.

La audiencia del 27 de febrero será el paso clave para poner finalmente en marcha el juicio que busca esclarecer una de las desapariciones más impactantes de los últimos tiempos.