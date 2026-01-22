¿Calor intenso o lluvias?: Cómo va a estar el clima este fin de semana

Este escenario llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir una alerta amarilla por calor extremo que alcanza al AMBA y a amplias zonas del Gran Buenos Aires. Según el organismo, las altas temperaturas podrían mantenerse durante varios días consecutivos.

El clima del fin de semana

El viernes aparece como la jornada más moderada del período, con una temperatura máxima cercana a los 32 grados y una mínima de 24. Sin embargo, el sábado y el domingo se espera un nuevo salto térmico, con máximas que podrían llegar a los 34 grados y mínimas en torno a los 25. Durante el fin de semana también se prevé viento, con ráfagas de entre 42 y 59 kilómetros por hora.

Las condiciones de calor sostenido pueden tener impacto en la salud, especialmente en los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

La alerta amarilla por altas temperaturas también alcanza a otras provincias, entre ellas el sur de Santa Cruz, el oeste de Chubut, el centro y oeste de Río Negro, Neuquén, el sur de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, el sur de Santiago del Estero y sectores del este de Chaco.

Tormentas: ¿cuándo y dónde?

Mientras una parte del país quedará bajo la influencia del calor intenso, otras regiones enfrentarán condiciones de inestabilidad. El SMN mantiene alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintas zonas del territorio.

Las alertas de mayor nivel afectan al sur y oeste de la provincia de Buenos Aires y al centro de La Pampa, donde se esperan tormentas con abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y vientos que podrían superar los 100 kilómetros por hora. En estas áreas, los acumulados previstos se ubican entre los 40 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.

En tanto, otras regiones permanecen bajo alerta amarilla, entre ellas sectores de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Allí se esperan tormentas intensas, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Ante este panorama, los organismos meteorológicos recomiendan extremar precauciones, tanto por los efectos del calor extremo como por los posibles impactos de las tormentas en las zonas afectadas.