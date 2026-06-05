Tras el tenso cruce con Mariano Mariano Martínez, Rodrigo Lussich destapó la verdadera interna: "Lo invité a..." 

Fue allí que Lussich reveló que los polémicos fueguitos virtuales que le envió al actor "fue hace como dos años", si bien aseguró que es algo que ya ni recuerda, dado que también reaccionó con los mismos emojis frente a posteos de otras figuras del medio, como el streamer Diego Poggi, quien también intentó "carpetarlo" el año pasado.

Rodrigo Lussich - el día depsues de la pelea con Mariano Martínez - captura Intrusos

Por qué Mariano Martínez atacó a Rodrigo Lussich según el propio conductor de Intrusos

En ese momento, el conductor de Intrusos Rodrigo Lussich confesó la propuesta que le hizo por ese entonces al actor. "Ahí fue que lo invité a tomar algo", confió mientras reconoció haberse cebado. "Él no me contestó y yo no le volví a decir nada", explicó a pura sinceridad.

"Igual le quiero mandar un beso enorme a toda la gente del medio, como Leticia Bredice, que me ha dicho cosas hermosas", continuó Rodrigo deslizando irónicamente: "Se ve lo quieren mucho a Mariano Martínez los colegas".

Y como para redondear el tema tras haber expuesto el posible motivo de la polémica reacción de Mariano Martínez con él al increparlo en medio del móvil el día anterior, el conductor uruguayo sentó su posición al respecto.

Embed

"Lo que yo quiero decir de mi parte, es cuando me dicen 'vos no te bancás un vuelto cuando vos gastás a todo el mundo', si yo diría lo que me banco: que me digan 'trolo', 'puto', 'resentido', 'envidioso', y no saben quién soy yo... no me conocen, [porque] puedo hacerme el loco en televisión, pero en verdad soy buena gente", expuso Rodrigo ya hablando seriamente.

"Pero me banco los vueltos. Hace 20 años que hago chimentos y me he bancado que me puteen en cámara y fuera de cámara un montón de gente. Lo que no me banco es que no seas coherente con lo que estás haciendo. Si me querés pelear, peleame, y yo me voy a defender. Pero si yo me defiendo y vos me decís 'es un chiste', no me psicopatees porque eso es cinismo de tu parte", le dijo al actor mirando fijamente a cámara.

Por último, Rodrigo Lussich dejó en claro que la intención de su descargo en las redes sociales había sido aclarar eso, si bien aseguró que ya pasó y que no guarda rencor alguno. "A mí, los enojos me duran dos segundos con cuarenta. Soy un tipo vehemente, entonces siempre parece que estoy más enojado de lo que parezco. Son gajes del oficio. Para mí que me putee un famoso no significa nada, no tengo problema que me hagan un chiste cuando yo le hago chistes a un montón de gente, pero si el chiste es chiste... es un chiste. Y si me estás bardeando, no es un chiste", concluyó firme.