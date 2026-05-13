Marcas de lo cotidiano: un viaje a la historia gráfica en el Museo de la Ciudad

Hasta el mes de agosto, el Museo de la Ciudad presenta la muestra “Marcas de lo cotidiano”, un recorrido por la memoria visual de la vida porteña.
En su sede de Querubines, propone un recorrido por la historia de la imprenta argentina Profumo y Hno. La exposición está integrada por un conjunto de piezas en papel y cartón, que nos invita a vivir un recorrido único.
Un viaje a la historia gráfica en el Museo de la Ciudad (Foto: Linda Buenos Aires).
Hasta el mes de agosto, el Museo de la Ciudad presenta la muestra “Marcas de lo cotidiano”, un recorrido por la memoria visual de la vida porteña.
En su sede de Querubines (Defensa 223), el Museo de la Ciudad propone un recorrido por la historia de la imprenta argentina Profumo y Hno. (activa entre 1910 y 1980), cuyo archivo, de más de 5000 piezas de la cultura gráfica, conserva el museo.
La exposición está integrada por un conjunto de piezas en papel y cartón y busca poner en valor la ephemera gráfica como fuente esencial para el estudio de la cultura visual, el trabajo y los oficios de imprenta, el consumo y la memoria social.
Con la curaduría de Sandra Szir y Andrea Gergich y con el apoyo de Mecenazgo Cultural, el Museo de la Ciudad nos invita a vivir un recorrido único por la historia gráfica de nuestra ciudad que, seguramente, sorprenderá a grandes y chicos.