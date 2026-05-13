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Marcas de lo cotidiano: un viaje a la historia gráfica en el Museo de la Ciudad

En su sede de Querubines, propone un recorrido por la historia de la imprenta argentina Profumo y Hno. La exposición está integrada por un conjunto de piezas en papel y cartón, que nos invita a vivir un recorrido único.

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Un viaje a la historia gráfica en el Museo de la Ciudad (Foto: Linda Buenos Aires).

Un viaje a la historia gráfica en el Museo de la Ciudad (Foto: Linda Buenos Aires).

Hasta el mes de agosto, el Museo de la Ciudad presenta la muestra “Marcas de lo cotidiano”, un recorrido por la memoria visual de la vida porteña.

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Llega la 22ª edición del Campeonato de Baile de la Ciudad (Foto: Linda Buenos Aires).

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En su sede de Querubines (Defensa 223), el Museo de la Ciudad propone un recorrido por la historia de la imprenta argentina Profumo y Hno. (activa entre 1910 y 1980), cuyo archivo, de más de 5000 piezas de la cultura gráfica, conserva el museo.

La exposición está integrada por un conjunto de piezas en papel y cartón y busca poner en valor la ephemera gráfica como fuente esencial para el estudio de la cultura visual, el trabajo y los oficios de imprenta, el consumo y la memoria social.

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Con la curaduría de Sandra Szir y Andrea Gergich y con el apoyo de Mecenazgo Cultural, el Museo de la Ciudad nos invita a vivir un recorrido único por la historia gráfica de nuestra ciudad que, seguramente, sorprenderá a grandes y chicos.

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Para más información sobre Museo de la Ciudad

  • Sede Querubines: Defensa 223.
  • Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19.
  • Sábados, domingos y feriados de 11 a 20.
  • Martes, cerrado.
  • Más información en: linda.buenosaires.gob.ar

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