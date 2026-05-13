Marcas de lo cotidiano: un viaje a la historia gráfica en el Museo de la Ciudad

La exposición está integrada por un conjunto de piezas en papel y cartón y busca poner en valor la ephemera gráfica como fuente esencial para el estudio de la cultura visual, el trabajo y los oficios de imprenta, el consumo y la memoria social.

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Con la curaduría de Sandra Szir y Andrea Gergich y con el apoyo de Mecenazgo Cultural, el Museo de la Ciudad nos invita a vivir un recorrido único por la historia gráfica de nuestra ciudad que, seguramente, sorprenderá a grandes y chicos.

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