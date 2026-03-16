Impactante accidente en la Ruta 9: un micro volcó y hay más de 40 pasajeros heridos

El vehículo era conducido por un chofer de alrededor de 43 años, quien también fue asistido tras el impacto.

Según reconstruyeron los investigadores, el vuelco sorprendió a los pasajeros mientras descansaban, lo que provocó escenas de gran tensión dentro del micro.

Tras el siniestro, los equipos de rescate debieron asistir a decenas de personas que presentaban lesiones de diversa gravedad.

Más de 40 heridos y una operación de urgencia

La magnitud del accidente obligó a desplegar un importante operativo sanitario en el lugar. En total, más de 40 pasajeros fueron trasladados al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa, de San Pedro, donde recibieron atención médica.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la mayoría de los heridos presentaba politraumatismos, fracturas en brazos y golpes en hombros y codos.

Uno de los pasajeros debió ser operado de urgencia por un fuerte traumatismo abdominal, mientras que el resto sufrió lesiones leves o moderadas.

El director de Defensa Civil de San Pedro, Fabio Giovanattoni, confirmó que el hospital recibió 45 pacientes en la guardia.

“Se trasladaron en principio 45 pacientes hacia la guardia del hospital de San Pedro. Luego de la atención primaria, 25 personas ya fueron dadas de alta y otros permanecen en observación”, explicó.

Los médicos realizaron radiografías y tomografías para descartar lesiones internas en los pacientes que permanecían internados.

Un amplio operativo de emergencia

Tras el accidente, bomberos voluntarios, ambulancias y fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar durante varias horas para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito.

En el operativo participaron Bomberos voluntarios de San Pedro, Ambulancias de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía y San Pedro, Defensa Civil, Policía Vial, Gendarmería Nacional y Personal del corredor vial.

El trabajo coordinado permitió evacuar rápidamente a los pasajeros y trasladar a los heridos a los centros de salud.

Mientras tanto, otro colectivo fue dispuesto para trasladar a los pasajeros que no resultaron lesionados hacia la ciudad de Buenos Aires, desde donde continuarían su viaje.

Las hipótesis del accidente

Peritos de Policía Científica realizaron los primeros trabajos en el lugar para determinar cómo se produjo el vuelco.

Entre las principales hipótesis que se investigan se encuentran una mala maniobra del conductor, un posible episodio de cansancio o sueño al volante, o algún desperfecto mecánico en el vehículo.

Las pericias incluyeron la inspección del micro, el análisis de las marcas sobre el asfalto y el relevamiento de la posición final del vehículo.

Además, se evaluarán los registros del tacógrafo del colectivo, dispositivo que permite conocer la velocidad y las horas de conducción.

Intervención judicial

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno del Departamento Judicial de San Nicolás, que inició actuaciones para esclarecer el hecho.

El objetivo de los investigadores es determinar con precisión la mecánica del accidente y establecer posibles responsabilidades.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, mientras continúan los análisis técnicos y las declaraciones de testigos.