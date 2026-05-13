La furia de Yanina Latorre con Luis Ventura por una denuncia en su contra sobre la polémica con Flor Peña

Tras escuchar el descargo del presidente de APTRA y lo que se debatía al aire en Desayuno Americano, Yanina Latorre le envió un audio enojadísima a Pamela David y dio su tajante aclaración del tema defendiendo a su cronista y producción.

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"Luis se metió en la nota de Tauro, no es culpa del cronista. Se están metiendo con un chico que no hizo nada y no hubo mala leche. Luis habló en la nota, no lo fuimos a buscar, y no le voy a permitir a tus panelistas que me echan la culpa a mí o que digan que mi productor es un traidor", afirmó la conductora molesta.

"Punto uno: le di contenido a toda la televisión argentina una semana. Punto dos: la nota era a Tauro. Mi notero, Rodrigo, es un genio, un laburador de la calle que no tiene la culpa de nada y no fue a cámara prendida. De hecho ayer le pidió una nota a Ventura y se la dio, no tiene nada que ver él", siguió furiosa.

Y remarcó: "La nota era a Tauro por los dichos de Florencia Peña y Marley sobre APTRA. Pasó Ventura, que es un reaccionario y lo conocemos todos, y gritó eso al aire. La cámara estaba prendida porque la nota era a Tauro y él se metió en la nota".

En tanto, Latorre comentó que Ventura nunca se contactó con ella ni su producción: "En ningún momento llamó y pidió que lo saquemos. Ni mi productor ni yo somos traidores. Tengo un grupo de producción y no veo la nota antes de salir sino tengo que estar todo el día en el canal. La nota no la pasé con mala leche".

"Nunca nos imaginamos que iba a escalar tanto. Ni yo ni mis productores son traidores, hacemos un producto espectacular y estamos muy orgullosos de lo que hacemos. Me parece una pavada el drama que están haciendo, lo mejor sería que Ventura le pida perdón a Flor Peña y termina todo ahí", cerró indignada Yanina Latorre y defendiendo a su equipo de trabajo.

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El descargo de Luis Ventura en A la Tarde ante la polémica con Florencia Peña

Luis Ventura le respondió en A la Tarde (América Tv) a Flor Peña, que se molestó por un comentario picante del presidente de APTRA cuando en SQP estaban entrevistando a Marcela Tauro.

"Esta situación la provocó ella", arrancó el periodista cuando Karina Mazzocco le preguntó su opinión sobre el escándalo con la actriz en la previa a los Premios Martín Fierro.

"Ella tomó partido en favor de su amigo Marley, que no la necesita como sicaria ni como patotera para salir a litigar un desencuentro que tiene con Santiago del Moro. El tema es cuando involucra el desprestigio de una entidad de periodistas, una vez más tomando partido: ella puede hablar en clave de humor, los demás no", puso en contexto el periodista.

Y ante el revuelo que generaron sus dichos, Luis Ventura contó que al salir del canal y hablando de manera distendida con un grupo de personas, Tauro estaba haciendo esa nota a unos diez metros de él y fue en ese contexto que se escuchó su comentario.

"Yo hablo con los muchachos y todo me lleva a creer que eso que pudo haber salido de un cuadro de joda entre un par de muchachos. Fue una nota en la que yo no tenía nada que ver, yo no participaba y no me estaban entrevistando", se defendió el periodista.