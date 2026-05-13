Otro brote mortal en un crucero: qué es el norovirus que confinó a 1.700 pasajeros

El barco había partido el 29 de abril desde Fort Lauderdale, en Florida, y actualmente navega cerca de las Bahamas. Está previsto que atraque en Puerto Cañaveral el próximo lunes, donde será sometido a una inspección sanitaria completa.

Pasajeros aislados y actividades suspendidas

El brote alcanzó su punto más crítico el pasado 4 de mayo, cuando se registró un fuerte aumento de casos en pocas horas. Ante esa situación, la compañía Princess Cruises activó protocolos especiales de limpieza y desinfección reforzada en todo el barco, que transporta a más de 3.100 pasajeros.

Además, las personas infectadas fueron aisladas en sus camarotes y se suspendieron actividades grupales para intentar contener la propagación del virus, conocido popularmente como “gripe estomacal”.

Si bien la mayoría de los cuadros no serían graves, las autoridades sanitarias advirtieron que el principal riesgo es la deshidratación, especialmente entre adultos mayores y personas vulnerables.

norovirus2

República Dominicana restringió desembarcos

La situación generó preocupación también en República Dominicana, donde el crucero realizó una escala en Puerto Plata. El Ministerio de Salud dominicano prohibió el descenso de pasajeros con síntomas luego de recibir reportes médicos del barco.

“El evento inició con casos aislados y se propagó rápidamente debido a la naturaleza del virus”, explicaron las autoridades sanitarias locales.

Antes de continuar rumbo a Bahamas, el crucero también había realizado escalas en San Juan.

Qué es el norovirus y por qué preocupa tanto en los cruceros

El norovirus es uno de los principales causantes de gastroenteritis aguda en el mundo y se caracteriza por su altísimo nivel de contagio.

Se transmite por contacto con superficies contaminadas, alimentos infectados o manos mal higienizadas. Además, puede resistir durante largos períodos incluso después de tareas de limpieza convencionales.

Los síntomas suelen durar entre uno y tres días, aunque su velocidad de propagación lo convierte en una amenaza especialmente peligrosa en lugares cerrados como los cruceros.

Las autoridades sanitarias recomendaron extremar las medidas de higiene, lavarse correctamente las manos y evitar el contacto con personas infectadas para reducir el riesgo de contagio.