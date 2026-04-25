La confesión de Pablo Echarri sobre su romance con Natalia Oreiro que sorprendió a todos: “Fue una...”

En ese mismo sentido, profundizó sobre cómo era la dinámica cotidiana en medio de una fama que recién comenzaba a asomar: “Con ella tuve una relación larga, fueron cerca de seis años. Y en un momento yo me tomaba el bondi de Avellaneda los primeros tiempos y me volvía, me volvía a Avellaneda a dormir y ella me acompañaba al colectivo. Ella vivía en una pensión, había llegado recién de Uruguay y vivía en una pensión. Fueron muchos años donde nos empezó a ir bien a los dos”.

El inicio de la historia entre ambos se remonta a una etapa muy temprana de sus carreras, cuando aún realizaban participaciones menores en ficciones televisivas. “Ella empezó de extra en Inconquistable corazón. Ahí la conocí, en la oficina de mi representante, Hugo Fredes. Y ahí tuvimos una relación de seis años y fue alguien importante y caminamos juntos esos primeros seis años”, recordó el actor, remarcando el crecimiento compartido que vivieron en ese tiempo.

En paralelo, sus carreras comenzaron a despegar con fuerza, enfrentando juntos los desafíos de la exposición mediática y la popularidad. “Inclusive de seis años de mucho crecimiento de fama. Y bueno, éramos muy jóvenes”, reconoció. Si bien convivieron durante una etapa, nunca dieron el paso hacia el matrimonio ni formaron una familia, aunque el respeto entre ambos se mantuvo intacto incluso después de la ruptura.

A la hora de definir ese vínculo con la mirada del presente, Echarri no dudó: “Fue una relación linda, sincera. Terminamos bien, no nos frecuentamos, pero terminamos bien”. Y sobre los eventuales encuentros actuales, aclaró: “Sí, claro, la saludo si la veo. Nos cruzamos siempre, nos hemos visto en algún premio, en Teleinde, coincidido en algún momento, pero ya hace unos años. No nos hemos cruzado mucho, pero ¿por qué no? No, al contrario”. Además, explicó que el contacto no es frecuente porque “cada uno tiene su vida”.

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De qué manera Pablo Echarri y Nancy Dupláa han sorteado varias crisis a lo largo de estos 25 años

Con un cuarto de siglo de historia compartida, Pablo Echarri y Nancy Dupláa siguen consolidándose como una de las parejas más estables del ambiente artístico local. A lo largo de este extenso recorrido juntos, lograron formar una familia y atravesar distintas etapas, incluyendo momentos complejos, pero siempre apostando a sostener el vínculo pese a las dificultades.

Lejos de vender una relación perfecta, el actor decidió mostrarse sincero y sin filtros al hablar de los altibajos que atravesaron. En una reciente entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live, Echarri se animó a profundizar en los momentos más desafiantes de la pareja y cómo lograron superarlos sin esquivar los conflictos.

“Tenemos que hacerle frente a los conflictos. Las crisis las sorteamos de frente, así, crudamente”, aseguró el actor, dejando en claro que la clave en su relación fue no evitar los problemas, sino encararlos directamente. Esa forma de transitar las crisis, según explicó, les permitió fortalecer el vínculo con el paso del tiempo.

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En ese camino, tanto Pablo como Nancy también tuvieron que enfrentar situaciones externas que impactaron en la pareja, muchas de ellas relacionadas con sus posicionamientos ideológicos. En ese contexto, el acompañamiento mutuo fue determinante para salir adelante y consolidarse como equipo.

“Es un camino constante de fluctuaciones, de avances, de evolución. Pero la palabra evolución está obviamente tejida y atravesada por fluctuaciones, y de ese deseo de analizar cuál es el conflicto para mirar hacia afuera y ver qué es lo que hay”, reflexionó, dejando entrever una mirada profunda sobre la dinámica de pareja.

En la misma línea, el actor remarcó que el crecimiento implica revisar permanentemente el vínculo y los objetivos compartidos. “Cuál es la propuesta hacia afuera y darte cuenta si hay un deseo de renovar o no”, agregó, destacando la importancia de replantearse el rumbo en distintos momentos de la relación.

Además, Echarri comparó su experiencia personal con ciertos recursos típicos de las ficciones televisivas. “En las escenas de telenovelas, los conflictos inmediatos que sucedían, el 'portazo' es una realidad muy efectiva. No solamente en las telenovelas sino en la vida de las personas. El portazo, la posibilidad de dejar arriba la última palabra, esa búsqueda de intentar ganar una discusión genera este tipo de salida”, analizó.

Sin embargo, al hablar de su historia con Nancy Dupláa, marcó una diferencia tajante. “En nosotros ha sucedido eso, no portazos. Portazos no han sucedido nunca, nunca ninguno de los dos se ha ido de la casa del otro y de la nuestra jamás”, cerró, dejando en evidencia que su relación se construyó desde el diálogo, la permanencia y la decisión de atravesar juntos incluso los momentos más difíciles.