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VIOLENCIA Y MALTRATO

Video impactante: golpeó brutalmente a su perro en un edificio de Palermo y lo detuvieron

Un hombre fue apresado tras ser filmado mientras agredía violentamente a su mascota. El animal quedó a resguardo y la Justicia investiga el caso.

Golpeó a su perro en un edificio de Palermo. (Foto: A24.com)

Golpeó a su perro en un edificio de Palermo. (Foto: A24.com)

Un violento episodio de maltrato animal quedó registrado por cámaras de seguridad en un edificio del barrio porteño de Palermo y generó indignación. Las imágenes muestran a un hombre golpeando brutalmente a su perro contra el piso, lo que derivó en su detención.

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El hecho ocurrió el martes alrededor de las 22:30 en un edificio ubicado sobre la calle Fitz Roy al 2400. Según se observa en el video, el hombre sale del ascensor junto al animal, que se mostraba tranquilo y habituado a salir.

Sin embargo, de manera repentina, lo toma del cuello y lo arroja con violencia contra el suelo, dejándolo aturdido. Segundos después, vuelve a levantarlo en una escena que provocó conmoción y bronca entre quienes accedieron a las imágenes.

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Las cámaras del hall fueron clave para reconstruir lo ocurrido. Una empleada del edificio advirtió la situación horas después, cerca de la madrugada, y realizó la denuncia inmediata ante la Policía.

Al tomar conocimiento del caso, efectivos se presentaron en el lugar, revisaron el material y procedieron a la detención del agresor, quien quedó imputado por maltrato animal.

Vecinos del edificio señalaron que no sería un hecho aislado, lo que incrementó la preocupación por posibles antecedentes de violencia.

El estado del perro y la intervención judicial

Tras el episodio, el animal fue puesto a resguardo para garantizar su integridad, mientras la Justicia avanza con la causa. El expediente quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia, con posible intervención de áreas especializadas en delitos ambientales.

De acuerdo a lo establecido por la normativa vigente, el acusado enfrenta penas que van de 15 días a un año de prisión, por lo que podría recuperar la libertad en el corto plazo.

Uno de los puntos que ahora investiga la Justicia es si el hombre tiene otros animales a su cargo. No se descarta la realización de allanamientos para verificar su estado y, en caso de ser necesario, disponer su rescate.

Mientras tanto, en el edificio permanece una consigna policial preventiva, ante el temor de nuevos episodios de violencia.

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