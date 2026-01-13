Impactante derrumbe en Palermo: colapsó el techo de un centro médico y hay al menos 6 heridos

El operativo se montó de inmediato ante la posibilidad de que hubiera personas atrapadas bajo los escombros. Sin embargo, minutos después de las 9.30, las autoridades confirmaron que todas las personas que se encontraban dentro del edificio habían sido evacuadas, y el inmueble quedó completamente vacío por prevención.

Qué se cayó y dónde ocurrió el colapso

De acuerdo con la información de los presentes, lo que se desplomó fue un cielo raso armado, que cayó sobre una sala de espera donde había pacientes aguardando atención médica.

“Se ha desplomado el techo de este inmueble, de este edificio”, relató Fabián Rubino para A24 desde el lugar, mientras mostraba las imágenes del interior del centro médico.

“Un cielo raso armado, básicamente, es lo que se ha caído”, explicó, al tiempo que describía la escena como “totalmente oscura”, debido al corte de luz en el sector afectado.

Las imágenes mostraban restos del techo caído, escombros y cables expuestos, mientras los bomberos continuaban trabajando dentro del edificio para descartar riesgos estructurales adicionales.