Video: incendio en una fábrica de La Tablada

Embed

Gisela es una vecina de la zona y contó lo sucedido a A24: “Estoy a dos cuadras de la fábrica. Todavía sale mucho humo y es algo muy fuerte lo que se está viviendo en el barrio. El fuego comenzó a las 9 de la mañana. Justo vi el humo que salía. Pensamos que era la casa de una vecina pero resulta que era una fábrica. La gente lindera a la fábrica fueron todos evacuados, pero hay mucha gente todavía acá en el lugar".

Incendio en La Tablada 2.jpg Una fábrica de plástico y cartón se incendia en La Tablada: trabajan varias dotaciones de bomberos para combatir las llamas.

Al ser consultada por el origen del fuego, Gisela relató: “No se sabe nada todavía. No hay heridos porque no había nadie en el lugar. Lo están tratando de controlar pero sale bastante humo todavía y hay una gran cantidad de bomberos. Les costó entrar al lugar porque no podían derribar la puerta. Por suerte no hay nadie afectado. Es una fábrica bastante grande", aseguró la vecina.