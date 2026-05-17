Sufrió un ataque de epilepsia, perdió el control de la camioneta y provocó un choque múltiple

La camioneta embistió primero a dos motos que estaban delante, cruzó hacia el carril contrario e impactó de frente contra un automóvil que circulaba en sentido opuesto. A partir de ese momento se desencadenó un choque en cadena que involucró a otros tres vehículos.

Ocho heridos y un amplio operativo de emergencia

Como consecuencia del impacto, ocho personas sufrieron heridas y debieron ser asistidas por el SAME en el lugar. Luego fueron trasladadas al Hospital Pirovano y al Hospital Tornú, mientras que otra víctima decidió continuar la atención médica en un centro privado.

De acuerdo con el parte policial, todos los heridos presentaban politraumatismos, aunque ninguno corría riesgo de vida.

choque5

El conductor que sufrió el episodio de epilepsia también viajaba dentro de la camioneta y recibió atención médica tras el accidente.

La magnitud del operativo y la cantidad de vehículos involucrados provocaron importantes demoras en el tránsito sobre ambas avenidas, mientras ambulancias, patrulleros y motos policiales trabajaban en la zona.

La causa quedó a cargo de la Justicia

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, encabezada por el fiscal Galvaire, quien ordenó iniciar actuaciones por lesiones culposas.

Según indicaron desde la Policía de la Ciudad, el hecho fue considerado un accidente provocado por una maniobra involuntaria derivada del cuadro de salud del conductor.