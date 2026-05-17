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Sufrió un ataque de epilepsia, perdió el control de la camioneta y provocó un choque múltiple

El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Monroe y Cramer. El conductor atropelló motos, cruzó de carril e impactó contra varios autos.

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Sufrió un ataque de epilepsia

Sufrió un ataque de epilepsia, perdió el control de la camioneta y provocó un choque múltiple

Un violento choque múltiple ocurrido este domingo en el barrio porteño de Belgrano dejó al menos ocho personas heridas luego de que el conductor de una camioneta sufriera un ataque de epilepsia mientras manejaba y perdiera el control del vehículo.

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El siniestro ocurrió cerca de las 13:20 en la intersección de las avenidas Monroe y Cramer, una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires, y generó un importante operativo de emergencia con ambulancias del SAME y efectivos de la Policía porteña.

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Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando el conductor de una camioneta Haval, que se encontraba detenido ante el semáforo, sufrió una descompensación producto de un ataque de epilepsia y aceleró de manera involuntaria.

La camioneta embistió primero a dos motos que estaban delante, cruzó hacia el carril contrario e impactó de frente contra un automóvil que circulaba en sentido opuesto. A partir de ese momento se desencadenó un choque en cadena que involucró a otros tres vehículos.

Ocho heridos y un amplio operativo de emergencia

Como consecuencia del impacto, ocho personas sufrieron heridas y debieron ser asistidas por el SAME en el lugar. Luego fueron trasladadas al Hospital Pirovano y al Hospital Tornú, mientras que otra víctima decidió continuar la atención médica en un centro privado.

De acuerdo con el parte policial, todos los heridos presentaban politraumatismos, aunque ninguno corría riesgo de vida.

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El conductor que sufrió el episodio de epilepsia también viajaba dentro de la camioneta y recibió atención médica tras el accidente.

La magnitud del operativo y la cantidad de vehículos involucrados provocaron importantes demoras en el tránsito sobre ambas avenidas, mientras ambulancias, patrulleros y motos policiales trabajaban en la zona.

La causa quedó a cargo de la Justicia

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, encabezada por el fiscal Galvaire, quien ordenó iniciar actuaciones por lesiones culposas.

Según indicaron desde la Policía de la Ciudad, el hecho fue considerado un accidente provocado por una maniobra involuntaria derivada del cuadro de salud del conductor.

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