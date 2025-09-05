La significativa salida de Wanda Nara con el ex socio de Elías Piccirillo: el video y qué pasa entre ellos

Wanda Nara siempre es noticia y en la noche en que Lionel Messi disputó su último partido oficial por Eliminatorias con la Selección Argentina dio que hablar con su presentacia en el estadio de River Plate.
Wanda Nara se mostró mirando el partido de la Selección Argentina frente a Venezuela en compañía de Martín, un hombre vinculado a Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio.
La mediática se hizo presente con su padre Andrés Nara, sus hijos, y también se mostró muy cerca de Martín Migueles, persona vinculada a Elías Piccirillo, quien está detenido en el penal de Ezeiza acusado por la Justicia de haber “plantado” droga y un arma en el auto de Francisco Hauque en el marco de un presunto falso operativo policial, empresario al que le debía una importante suma de dinero.
La presencia de la ex de Mauro Icardi con este hombre vinculado al ex de Jésica Cirio llamó la atención de todos y en Intrusos (América Tv) se conocieron detalles del vínculo que tienen.
"(Martín) Tiene que ir a declarar en la causa porque a Elías Piccirillo le dieron la posibilidad de un testigo para ir a declarar, que es él. Le alquilaba una casa", comentó Paula Varela.
"Tendría una relación con Wanda", agregó la panelista. Y remarcó un dinero que Piccirillo le debería a la conductora del pasado: "Ella habría hecho una inversión importante en un fondo de inversión donde su plata no estaría volviendo, entonces parte de ese pago fue la camioneta que nosotros ya contamos dada como parte de pago. Le habría prestado plata para que se la trabaje y se la tiene que devolver"
"Lo toman como el chongo de Wanda, ella está soltera", apuntó Varela sobre el vínculo que tendría Wanda con Martín, el ex socio de Piccirillo.
Cabe recordar que tras la detención de Piccirillo, Jésica Cirio inició de inmediato los trámites de divorcio a apenas un año del casamiento por civil en el Palacio Duhau de Recoleta.
"La pasé duro, estoy mejor, recuperándome, entrenando que es mi terapia. Estoy medio desaparecida de todo y por ahora creo que es lo mejor así y trabajando de manera privada", reconocía la modelo en recientes declaraciones a ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre su alejamiento de los medios durante un largo tiempo.
Wanda Nara contó por primera vez qué le dijo Mauro Icardi cuando estaban a punto de separarse y que fue llamativamente idéntico a lo que le había manifestado en su momento Maxi López varios años atrás.
"Estoy hablando un montón de Maxi (López) y me va a poner un bozal legal(se ríe) pero tengo buena onda. El día que lo dejo, él me dijo: 'busquemos la nena'", comentó la mediática en un adelanto que se vio en LAM de la entrevista que le dio a Grego Rossello para su programa Ferné con Grego.
Y acerca de Mauro Icardi explicó que le sucedió algo similar: "El día que llamo al 911, todo lo que pasa con el turco, con Mauro vamos a decirlo, me decía: 'busquemos el varón'".
"Y me pasó que la última vez que hablé con Elian (L-Gante) me decía: 'quiero casarme con vos'", aseguró Wanda acerca de su útimo noviazgo con el cantante de cumbia 420.
"¡Qué fuerte!", reaccionó Nazarena Vélez al volver al piso tras ver el video, quien estuvo a cargo de la conducción del programa ante las vacaciones de Ángel de Brito por Europa.