Impactantes videos del fuerte temporal en Tucumán que dejó ciudades sin clases y rutas cortadas

En varias de estas zonas, el agua ingresó a viviendas, dañó caminos rurales y dejó intransitables distintas rutas y accesos clave para la circulación.

También se registraron complicaciones en la capital provincial, San Miguel de Tucumán, donde algunas calles quedaron completamente cubiertas por el agua tras las lluvias intensas.

Rutas anegadas y una camioneta bajo el agua

Uno de los puntos más afectados fue la Ruta Nacional 38, donde el desborde del agua obligó a interrumpir la circulación. En esa zona, una camioneta quedó completamente cubierta por el agua, con el nivel alcanzando casi el techo del vehículo.

Según informaron medios locales, un vecino se acercó hasta el lugar y detectó que la ventanilla del conductor estaba rota, aunque en ese momento no pudo confirmar si había personas dentro del rodado.

Las lluvias también complicaron el tránsito en las Ruta Provincial 321 y Ruta Nacional 157, donde se registraron acumulaciones de agua y tramos con circulación muy peligrosa.

Otro punto crítico fue la Ruta Provincial 334, especialmente en el tramo que conecta La Cocha con Taco Ralo, donde el paso quedó afectado por anegamientos en sectores cercanos a la localidad de El Palancho.

Rescates y operativos en marcha

Las imágenes del temporal reflejan la gravedad de la situación. En distintos videos difundidos por vecinos se observa cómo la corriente arrastraba animales y vehículos, mientras que en uno de los rescates un grupo de personas logró salvar a un caballo que estaba siendo llevado por el agua.

Personal policial y equipos de emergencia iniciaron recorridos desde la mañana para evaluar los daños en zonas como La Posta, Huasa Pampa Sud y El Jardín, donde detectaron sectores con inundaciones y dificultades para circular.

Además, las lluvias provocaron la crecida del río Salí, lo que generó preocupación en áreas cercanas y encendió alertas en torno a la situación del Dique Escaba.

Suspensión de clases y asistencia a los afectados

Ante el panorama generado por el temporal, el gobernador Osvaldo Jaldo reconoció que la situación es complicada y confirmó que el Gobierno provincial activó un operativo de ayuda para los damnificados.

“El estado de situación es complejo: hay lugares con inundaciones, otros con anegamientos y también caminos que se rompieron completamente”, explicó el mandatario.

El Ministerio de Educación de Tucumán dispuso además la suspensión de clases en toda la provincia durante la semana. La medida busca resguardar a estudiantes y docentes, pero también permitir que los establecimientos educativos puedan utilizarse como centros de evacuación y asistencia para las familias afectadas.

Mientras continúan las lluvias en distintos sectores de la provincia, las autoridades recomendaron evitar circular por las zonas comprometidas y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.