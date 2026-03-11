Impactantes videos del fuerte temporal en Tucumán que dejó ciudades sin clases y rutas cortadas

Un intenso temporal golpeó en las últimas horas a la provincia de Tucumán y generó serias complicaciones en distintas localidades, con calles anegadas, rutas cortadas y zonas prácticamente aisladas por el avance del agua.
En pocas horas cayeron cerca de 170 milímetros de lluvia. Varias localidades quedaron anegadas, caminos resultaron intransitables y el Gobierno provincial activó un operativo de asistencia.
Videos: fuerte temporal en Tucumán dejó ciudades sin clases y rutas cortadas
Según informaron autoridades provinciales, cayeron cerca de 170 milímetros de lluvia en pocas horas, un volumen que equivale a lo que suele precipitarse en varias semanas en la región. La magnitud de las tormentas obligó al Gobierno a suspender las clases en todo el territorio provincial y desplegar un operativo de asistencia para las zonas más afectadas.
El fenómeno ocurre mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene a toda la provincia bajo alerta amarilla por tormentas, lo que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar daños y afectar las actividades cotidianas. Para las próximas horas incluso se prevé que el nivel de alerta pueda elevarse a naranja, lo que indica mayor riesgo.
Las lluvias impactaron con especial intensidad en el sur de la provincia. Distintos reportes locales señalaron complicaciones en departamentos como Leales, Graneros, La Cocha, Simoca, Juan Bautista Alberdi, Río Chico y sectores de Cruz Alta.
En varias de estas zonas, el agua ingresó a viviendas, dañó caminos rurales y dejó intransitables distintas rutas y accesos clave para la circulación.
También se registraron complicaciones en la capital provincial, San Miguel de Tucumán, donde algunas calles quedaron completamente cubiertas por el agua tras las lluvias intensas.
Uno de los puntos más afectados fue la Ruta Nacional 38, donde el desborde del agua obligó a interrumpir la circulación. En esa zona, una camioneta quedó completamente cubierta por el agua, con el nivel alcanzando casi el techo del vehículo.
Según informaron medios locales, un vecino se acercó hasta el lugar y detectó que la ventanilla del conductor estaba rota, aunque en ese momento no pudo confirmar si había personas dentro del rodado.
Las lluvias también complicaron el tránsito en las Ruta Provincial 321 y Ruta Nacional 157, donde se registraron acumulaciones de agua y tramos con circulación muy peligrosa.
Otro punto crítico fue la Ruta Provincial 334, especialmente en el tramo que conecta La Cocha con Taco Ralo, donde el paso quedó afectado por anegamientos en sectores cercanos a la localidad de El Palancho.
Las imágenes del temporal reflejan la gravedad de la situación. En distintos videos difundidos por vecinos se observa cómo la corriente arrastraba animales y vehículos, mientras que en uno de los rescates un grupo de personas logró salvar a un caballo que estaba siendo llevado por el agua.
Personal policial y equipos de emergencia iniciaron recorridos desde la mañana para evaluar los daños en zonas como La Posta, Huasa Pampa Sud y El Jardín, donde detectaron sectores con inundaciones y dificultades para circular.
Además, las lluvias provocaron la crecida del río Salí, lo que generó preocupación en áreas cercanas y encendió alertas en torno a la situación del Dique Escaba.
Ante el panorama generado por el temporal, el gobernador Osvaldo Jaldo reconoció que la situación es complicada y confirmó que el Gobierno provincial activó un operativo de ayuda para los damnificados.
“El estado de situación es complejo: hay lugares con inundaciones, otros con anegamientos y también caminos que se rompieron completamente”, explicó el mandatario.
El Ministerio de Educación de Tucumán dispuso además la suspensión de clases en toda la provincia durante la semana. La medida busca resguardar a estudiantes y docentes, pero también permitir que los establecimientos educativos puedan utilizarse como centros de evacuación y asistencia para las familias afectadas.
Mientras continúan las lluvias en distintos sectores de la provincia, las autoridades recomendaron evitar circular por las zonas comprometidas y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.