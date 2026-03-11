El productor de Gran Hermano aclaró si tuvo contacto con Andrea del Boca: "Voy al confesionario para..."

andrea del boca

En DDM, el ciclo que se emite por América TV, Guido Zaffora llamó la atención al contar que el comentado “derecho a réplica” que protagonizaron Luana Fernández y su exnovio Lucas dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no habría sido un episodio aislado. Según explicó, la decisión formaría parte de una estrategia mayor pensada por la producción del reality.

"Todo esto tiene un porqué. Es un plan secreto de la producción. Estamos cruzando la tercera semana del reality", aseguró Zaffora, sugiriendo que los movimientos que se ven en pantalla responderían a una planificación destinada a sostener el interés del público y la tensión dentro del juego.

En su análisis, el periodista también mencionó una situación que habría generado preocupación puertas adentro del canal: la aparición pública de Ricardo Biasotti en una entrevista dentro del programa conducido por Mariana Fabbiani. Según relató, ese hecho encendió algunas alarmas en Telefe, especialmente porque Andrea del Boca tendría un contrato por tiempo limitado dentro del reality.

"El tema es que esta entrevista, de alguna manera, hizo alertar a la producción de Telefe porque Andrea firmó por un mes. Y estamos transitando la tercera semana, falta una semana, y después de este dato de la persona que ingresa al confesionario para hablar con Andrea del Boca para alertarla, asesorarla", detalló.

De acuerdo a lo que sostuvo Zaffora, esta información también había sido comentada por Marina Calabró, quien vinculó al productor ejecutivo Martín Borrillo con algunas de estas decisiones dentro del programa. En ese marco, el periodista aseguró que la actriz estaría al tanto de lo que ocurre detrás de cámara.

"Andrea está enterada de todo. Y lo que ayer pasó con este derecho a réplica tiene que ver con sacar Andrea del Boca del centro del reality", agregó.

Finalmente, Zaffora fue directo al interpretar la estrategia detrás de estos movimientos: "El tema es que quieren correr Andrea del Boca del lugar de protagonista porque se está comiendo el reality".