El productor de Gran Hermano aclaró si tuvo contacto con Andrea del Boca: "Voy al confesionario para..."
Martín Borrillo, productor ejecutivo de Gran Hermano, salió a desmentir las versiones que comenzaron a circular en las últimas horas y que insinuaban que la pasaba información del afuera a Andrea del Boca dentro de la casa del reality, luego de la polémica que se generó a partir del llamado “derecho a réplica” de Luana Fernández y su exnovio, Lucas.
Todo comenzó cuando Marina Calabró puso el tema sobre la mesa y reveló al aire de Lape Club Social (América TV) la versión que comenzaba a circular sobre lo que estaría ocurriendo dentro del certamen. La realidad, que Borrillo aclaró, es que sí habla sobre diversos asuntos pero nunca pasó información del exterior como dijo la periodista.
"Te imaginarás que yo voy a la casa muchas veces por día; noes ninguna novedad mi presencia allí. También entro al confesionario para hablar con quien lo necesite. Eso se hizo siempre y jamás se le da información a nadie. Es una forma de contención, como la que brindan los psicólogos o el propio Gran Hermano", dijo Martín a PrimiciasYa, donde dejó en claro rotundamente que nunca le pasó datos del exterior a la actriz, ni tampoco a otro participante.
Además, detalló que su presencia en el reality es todo el tiempo: "Simplemente es una tarea más dentro de mi trabajo como productor. Eso hago las 24 horas: trabajar y trabajar".
Qué había dicho Marina Calabró sobre Martín Borrillo
En DDM, el ciclo que se emite por América TV, Guido Zaffora llamó la atención al contar que el comentado “derecho a réplica” que protagonizaron Luana Fernández y su exnovio Lucas dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no habría sido un episodio aislado. Según explicó, la decisión formaría parte de una estrategia mayor pensada por la producción del reality.
"Todo esto tiene un porqué. Es un plan secreto de la producción. Estamos cruzando la tercera semana del reality", aseguró Zaffora, sugiriendo que los movimientos que se ven en pantalla responderían a una planificación destinada a sostener el interés del público y la tensión dentro del juego.
En su análisis, el periodista también mencionó una situación que habría generado preocupación puertas adentro del canal: la aparición pública de Ricardo Biasotti en una entrevista dentro del programa conducido por Mariana Fabbiani. Según relató, ese hecho encendió algunas alarmas en Telefe, especialmente porque Andrea del Boca tendría un contrato por tiempo limitado dentro del reality.
"El tema es que esta entrevista, de alguna manera, hizo alertar a la producción de Telefe porque Andrea firmó por un mes. Y estamos transitando la tercera semana, falta una semana, y después de este dato de la persona que ingresa al confesionario para hablar con Andrea del Boca para alertarla, asesorarla", detalló.
De acuerdo a lo que sostuvo Zaffora, esta información también había sido comentada por Marina Calabró, quien vinculó al productor ejecutivo Martín Borrillo con algunas de estas decisiones dentro del programa. En ese marco, el periodista aseguró que la actriz estaría al tanto de lo que ocurre detrás de cámara.
"Andrea está enterada de todo. Y lo que ayer pasó con este derecho a réplica tiene que ver con sacar Andrea del Boca del centro del reality", agregó.
Finalmente, Zaffora fue directo al interpretar la estrategia detrás de estos movimientos: "El tema es que quieren correr Andrea del Boca del lugar de protagonista porque se está comiendo el reality".