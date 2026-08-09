Imprudencia al volante: se filmaba haciendo peligrosas maniobras en moto y ahora enfrenta una dura medida

A partir del análisis de los videos difundidos en redes sociales, las autoridades resolvieron aplicar una inhabilitación preventiva de la licencia de conducir hasta 2099.

De esta manera, si la medida continúa vigente, el motociclista recién podría volver a manejar legalmente dentro de más de siete décadas.

La decisión busca impedir que el conductor continúe realizando este tipo de maniobras en la vía pública y poner un límite a conductas que pueden generar accidentes graves.

Las peligrosas maniobras que mostraba en redes

Los videos publicados por el motociclista registraban distintas situaciones de riesgo. Mientras avanzaba por rutas bonaerenses, realizaba movimientos bruscos entre los vehículos y aprovechaba el tránsito para exhibir sus destrezas sobre la moto.

En algunas de las imágenes, incluso, se paraba sobre el vehículo mientras continuaba circulando, una maniobra que podía terminar en una caída y que también implicaba un riesgo para los demás conductores.

Las autoridades consideraron que este tipo de conductas excedían una simple imprudencia y representaban un peligro concreto en una vía compartida con otros vehículos.

El caso volvió a poner el foco sobre los riesgos de utilizar las calles y rutas como escenario para realizar acrobacias y generar contenido para redes sociales.

Más allá del peligro al que se exponía el propio motociclista, cualquier pérdida de control o maniobra inesperada podía provocar un accidente que involucrara a otros conductores.

Por el momento, el hombre deberá dejar de realizar este tipo de maniobras en la vía pública: su licencia quedó inhabilitada preventivamente hasta 2099.