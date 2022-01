Incendio en los pastizales de Ezeiza: más de 150 bomberos y helicópteros trabajan para apagar los focos activos

También hay dos helicópteros hidrantes de la provincia de Buenos Aires trabajando para extinguir el fuego y evitar que avance hacia zonas residenciales y rutas, informaron Bomberos Voluntarios.

Actualmente la zona residencial "no se encuentra en el peligro", dijeron las fuentes, pero si las condiciones climatológicas empeoran no saben "cuándo vamos a poder controlar el fuego".

También informaron que no se registraron heridos, que el fuego no avanzó hacia zonas residenciales y que, por el momento, no hay peligro de que esto ocurra porque "el campo está alejado de los countries y zonas residenciales", informaron.

Los focos de incendio se desataron ayer al mediodía y, luego de 24 horas, los bomberos continúan trabajando para controlar el fuego que avanza sobre los alrededores de la calle Blas Parera y la Autopista Presidente Perón, en Tristán Suárez.

El foco que se había propagado ayer en la localidad de Canning fue extinto a las 2 de la madrugada de este miércoles.

En tanto, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que personal de la División Brigada Forestal, de la Superintendencia Federal de Bomberos, se desplazó al municipio bonarense de Ezeiza para colaborar con los trabajos.

Son 10 los efectivos que llegaron con equipamiento específico y efectuaron tareas de extinción evitando la propagación de las llamas a los barrios Vicente Melazzi y La Celia de Tristán Suárez.

Con el apoyo aéreo de un Helicóptero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal de bomberos voluntarios, la Brigada Forestal sigue trabajando para controlar el fuego.