Incendios en Chubut: el fuego ya arrasó más de 40 mil hectáreas y amenaza con llegar a Esquel

La falta de recursos hídricos obligó a muchos vecinos de la zona a capacitarse en el uso de bombas de agua para poder abastecerse, mientras el avance del fuego amenaza con acercarse a la ciudad de Esquel.

El impacto en las comunidades es profundo. “Todo esto se está viviendo con mucha angustia. Hay viviendas en todos lados, incluso en las zonas más altas y más cercanas al fuego. Tenemos muchísimos voluntarios trabajando, incluso gente que se vino desde Salta”, relató José, bombero y vecino de Cholila.

“Mis compañeros llegan a casa o al cuartel a las 12 de la noche para darse una ducha y a las 5 de la mañana arrancar a trabajar. Hay bomberos que no duermen ni descansan, es realmente triste todo”, agregó, entre lágrimas.

INCENDIOS CHUBUT 2 Imágenes del incendio que sacudió a la zona del lago de Epuyén a inicios de enero. (Foto: Reuters).

Mientras continúan las tareas para contener el avance de las llamas, se mantiene un monitoreo constante del área y se refuerzan los operativos para proteger las zonas pobladas.

En ese marco, el viernes la Administración de Parques Nacionales dispuso, por primera vez en su historia, la intervención inmediata del Parque Nacional Los Alerces. La decisión se tomó a raíz de la gravedad de los incendios y luego de una denuncia penal por presunta negligencia en el manejo de la emergencia ígnea. De esta manera, el Comité de Intervención asumirá de forma transitoria la totalidad de las funciones dentro del parque.