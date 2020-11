Un inglés y un argentino: La emocionante historia de los ex combatientes de Malvinas nominados el Premio Nobel de la Paz

Dos ex combatientes de Malvinas candidatos al premio Nobel de la Paz

Julio Aro y Geoffrey Cardozo, que hace más de 30 años fueron enemigos durante la Guerra de Malvinas, hoy son postulados como candidatos a premio Nobel de la Paz por su labor al identificar los restos de los soldados argentinos que descansan en el Cementerio de Darwin.

"Lo importante es no dejar a nadie en el campo de batalla, ese es el mejor premio que tenemos", afirmó Aro durante una entrevista en El Pase de A24, y destacó: "Es tan lindo cuando te encontrás con una mamá y le podés decir que le pudiste cumplir su sueño. Ellas te abrazan y te agradecen. Mejor premio que ese no existe, es muy noble y te da mucha paz".

"Nos faltan 7 compañeros para identificar", dijo el argentino en diálogo con Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, y señaló que continúan buscando a los familiares para cumplir ese objetivo.

Por su parte, el coronel británico recordó cómo fue el momento en que sepultaron a los ex combatientes argentinos que descansan en las islas. "En cada paso que tomé con cada soldados, con mis chicos argentinos, las madres estaban a mi lado, siempre", dijo.

"Mi general me dijo que había soldados argentinos por todos lados y que debía dejar de lado a nuestros hombres. 'Tu trabajo es recoger todos estos chicos y enterrarlos con dignidad'. Con una sepultura cristiana y una ceremonia bonita", continuó el inglés.

En ese sentido, relató: "Fue una orden que recibí y fue un honor enorme. Ustedes hubieran hecho lo mismo. Estos chicos eran mis huérfanos, sus padres no estaban y fue un trabajo que hice con orgullo y mucho amor", y aseguró que al realizar las sepulturas "podía pedir lo que quería" para concretarlo.

"Él los protegió como si fueran sus propios hijos", destacó Aro y relató: "A nuestros compañeros los envolvió en una sábana blanca, como si fueran Cristo. Él quería preservar sus cuerpos por si los argentinos queríamos hacer algo con ellos, por eso pudieron ser analizados como lo fueron".

Además, recordó el día que se fue de las islas y pensó que "había hecho un buen trabajo, pero me quedaba esa piedra en la cabeza de no haber identificado a cada uno de estos hombres", dijo emocionado y añadió: "Fue un pensamiento que me acompañó durante toda mi vida, hasta encontrar a Julio en Londres".

"No me olvides"

Más allá de que ambos hombres señalan que el "premio más importante es el abrazo de las madres", el comité noruego que oficializa los candidatos para el premio Nobel de la Paz 2021 decidió incluir la labor de quienes antes fueron enemigos, pero que ahora se califican como "amigos de la vida y del alma".

La historia entre ambos hombres se inició en 2008, cuando el argentino viajó hacia Londres y conoció a Cardozo, quien luego de una extensa charla le entregó un documento que realizó tras inhumar a los soldados caídos luego de la gesta en las Islas.

Un año más tarde de este primer encuentro nació la fundación "No me olvides", donde iniciaron el camino que los llevó a identificar a 115 soldados y que contó con la colaboración de la Cruz Roja Internacional y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).