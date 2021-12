“Gente esos datos me los paso una señora que es chilena! Me dijo lo que estaba pasando. Ya que ella sabía que yo soy argentino.. Y buscó mi historia y vio que los datos de la cuenta no eran míos y la historia es distinta! Pero usan mis fotos”, agregó.

https://twitter.com/JoaqunNahuel/status/1470214621932003328 Esto es falso esa no es mi cuenta y no valen eso por favor tengan cuidado compartan para que no estafen a nadie pic.twitter.com/loZ9OdEjX0 — Joaquín Nahuel (@JoaqunNahuel) December 13, 2021

No es la primera vez que Joaquín Nahuel, el nene pastelero, es noticia en las redes. Hace unos días la mamá del niño, Raquel Escobar, usó la cuenta de Twitter de su hijo para anunciar una medida que había tomado para evitar que el pequeño sufriera agresiones de desconocidos.

“¡Soy la mamá de Joaco! Sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado. Yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal. Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar”, explicó la mujer por entonces.

Sin embargo, Joaquín Nahuel decidió regresar a las redes sociales con un mensaje inspirador: “Decidí que voy a seguir, que no voy a dejar que nada ni nadie frustre mi sueño, que voy a darle para adelante”, dijo Joaquín Nahuel en un video que subió a su cuenta de Twitter.

“Y le quiero dar un consejo a los que están pasando por lo mismo que yo: que sigan para adelante, que luchen por lo que quieren, que no dejen que nada ni nadie impida sus sueños y que yo soy fuerte y ustedes también lo son y que una discapacidad no nos hace ni menos ni más”, agregó el nene.

Además agradeció el apoyo recibido por todos quienes lo defendieron durante estos días contra el acoso del que fue víctima. Tras esto, El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, instruyó a expertos de la Policía Federal Argentina (PFA) para que investiguen los mensajes de odio en su contra.