En su anuncio, Bocca también dedicó unas palabras a los bailarines y al equipo que lo acompañó durante su gestión. "Me voy muy feliz por lo que logramos juntos", aseguró el reconocido artista, quien remarcó que su principal preocupación es el presente y el futuro del Ballet Estable del Teatro Colón.

Uno de los momentos más destacados de su mensaje llegó cuando se dirigió directamente a quien ocupará su lugar. "Querido Herman Cornejo: te vi crecer en tu carrera. Te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa", expresó Bocca.

El agradecimiento de Jorge Macri

Por su parte Jorge Macri agradeció la gestión del ex bailarín: “GRACIAS, JULIO!! Fue un placer y un honor invitarte a nuestro equipo. Gracias por sumarte para generar transformaciones históricas recuperando el prestigio y excelencia que nuestro Teatro Colón nunca debió haber perdido”, escribió en sus redes.

El jefe de Gobierno porteño también agregó: “Sos sin duda una inspiración para todos los jóvenes que hoy sueñan con convertirse en bailarines y tu legado nos deja una enseñanza imborrable en el mundo del arte y la cultura. ¡Bienvenido Herman Cornejo! Como nuevo Director del Ballet del Colón, tenés toda nuestra confianza para continuar con el legado que nos deja Julio”.

Quién es Herman Cornejo, el bailarín que reemplazará a Julio Bocca

Herman Cornejo nació en San Luis en 1981 y es considerado una de las figuras más destacadas del ballet argentino a nivel internacional. Se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y comenzó a destacarse desde muy joven por su talento y técnica.

A los 16 años, ganó la Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Ballet de Moscú, convirtiéndose en el bailarín más joven en obtener esa distinción en la historia del certamen. Ese reconocimiento marcó un punto de inflexión en su carrera y abrió las puertas a una trayectoria internacional.

Desde 2003 se desempeña como primer bailarín del American Ballet Theatre de Nueva York, una de las compañías de danza clásica más reconocidas del mundo.

GRACIAS, JULIO!!Fue un placer y un honor invitarte a nuestro equipo. Gracias por sumarte para generar transformaciones históricas recuperando el prestigio y excelencia que nuestro Teatro Colón nunca debió haber perdido. Sos sin duda una inspiración para todos los jóvenes que hoy sueñan con convertirse en bailarines y tu legado nos deja una enseñanza imborrable en el mundo del arte y la cultura.Bienvenido Herman Cornejo! Como nuevo Director del Ballet del Colón, tenés toda nuestra confianza para continuar con el legado que nos deja Julio. — Jorge Macri (@jorgemacri) November 21, 2026

Su vínculo con Julio Bocca comenzó mucho antes de este nombramiento. Fue el propio Bocca quien lo alentó a presentarse en el concurso de Moscú y, posteriormente, facilitó su llegada al ABT. Con el paso de los años, ambos compartieron escenario y construyeron una relación profesional que ahora tendrá un nuevo capítulo en el Teatro Colón.

El Teatro Colón explicó los motivos del cambio de conducción

El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, destacó la importancia de la transición y el valor simbólico de que Bocca sea quien entregue la conducción a Cornejo. "Con Julio alcanzamos un punto de inflexión: resignificamos el sueño de los fundadores, en la búsqueda constante de la excelencia artística. Que sea él quien le pase la posta a Herman tiene algo profundamente sincrónico y esperanzador", sostuvo.

Grieco también recordó el papel que tuvo Bocca en la carrera de Cornejo y vinculó el nombramiento con los objetivos institucionales del teatro. "Es también una señal de que el plan estratégico se cumple en cada una de sus instancias; y de que el nuevo modelo de gestión y el fortalecimiento institucional del Teatro se van consolidando", agregó.

Desde la institución remarcaron que la transición busca preservar los avances conseguidos durante los últimos dos años y mantener el crecimiento artístico de la compañía.

Julio Bocca le pasará la posta a Herman Cornejo en el Ballet del Teatro Colón (Foto: Instagram / hermancornejo)

Cuándo asumirá Herman Cornejo en el Teatro Colón

Herman Cornejo asumirá la Dirección Artística del Ballet Estable a mediados de agosto de 2027, cuando se concrete la salida de Julio Bocca. Hasta entonces, el Teatro Colón avanzará con una transición destinada a garantizar la continuidad de sus proyectos y la planificación de las próximas temporadas.

El cambio marcará una nueva etapa para una de las compañías de ballet más importantes de América Latina, con dos referentes internacionales de la danza argentina como protagonistas.