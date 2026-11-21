Los otros dos fallecidos trabajaban para MetroGAS. Se trata de Marcelo García, de 47 años, quien murió durante el episodio y cuya identidad fue confirmada posteriormente mediante un estudio de ADN, y Néstor Julián D'Alessandro, de 44, quien falleció el jueves 19 de noviembre después de permanecer internado en grave estado.

En el caso de los dos trabajadores de Exgadet, la empresa expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas. También manifestó su intención de que se esclarezcan las circunstancias del episodio.

Así fue la explosión en Remedios de Escalada

REMEDIOS DE ESCALADA: FUGA DE GAS, EXPLOSIÓN, UN MUERTO Y HERIDOS

El estallido ocurrió el viernes 13 de noviembre, en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una tuneladora utilizada durante trabajos de renovación de la red de distribución de gas dañó una cañería. La fuga provocó un incendio y una explosión que afectaron comercios, viviendas y vehículos de la zona.

La investigación judicial busca establecer cómo se produjo el episodio y si hubo incumplimientos de los protocolos de seguridad y emergencia.

La fiscal Yanina Estévez ordenó el secuestro de la máquina perforadora que habría dañado el conducto, además de otros elementos que serán sometidos a peritajes. Hasta el momento, no se informaron imputaciones en la causa.