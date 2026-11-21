De que murió Matías Ricciardelli

Pochi de Gossipeame contó en sus historias de Instagram que Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado, falleció el martes 17 de noviembre. Al responderle a un seguidor que le preguntó qué había pasado, calificó las circunstancias de su muerte como “profundamente dolorosas y delicadas”.

La comunicadora mantuvo en reserva la causa del fallecimiento y explicó su decisión. “Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles”, escribió.

Por su parte, Maypi explicó que mantendría la decisión que tomó el martes de guardar silencio ante las consultas sobre lo ocurrido. En su mensaje, la exparticipante de Gran Hermano pidió que respetaran la intimidad de su familia y puso el foco en la hija que tuvo con Ricciardelli. “India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca”, expresó.