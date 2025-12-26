Las imágenes de un cruce especial: Ricardo Darín y Julio Bocca juntos en Punta del Este

Darín Bocca 2

Pero claro que por estas horas, para ambos es tiempo de descansar unos días en el este uruguayo, donde ambos tienen sus respectivas casas cerca de la playa, y allí recibirán el año junto a sus afectos y recargarán energías para comenzar el 2026 con todo de cara a continuar con sus actividades, tanto en el mundo de la danza como de la actuación.

Qué dijo Ricado Darín tras enterarse que será abuelo

En septiembre de este año, Ricardo Darín sorprendió al público al hablar abiertamente de una noticia que atraviesa de lleno su presente personal: será abuelo por primera vez. La llegada del primer hijo de su hijo, el Chino Darín, junto a Úrsula Corberó, despertó en el actor una mezcla de emoción, alegría y reflexiones sobre esta nueva etapa familiar que está a punto de comenzar.

Desde Madrid, en diálogo con A la Tarde (América TV), Darín se mostró sensible y sincero al referirse al bebé que viene en camino y al impacto que la noticia tuvo puertas adentro. Con su característico humor, no esquivó el tema de las responsabilidades que implica este nuevo rol y confesó que todo fue una sorpresa absoluta para la familia.

“El peor, el peor. Es una situación completamente inédita para nosotros, y lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, paciencia y sabiduría, y aprender sobre la marcha. Fue una sorpresa total”, lanzó entre risas en charla con Gustavo Descalzi, dejando en claro que encara el asunto con ternura y algo de vértigo.

Siempre irónico, también bromeó sobre cómo atraviesa este momento su esposa, Florencia Bas: “Florencia se fue a vivir a otro país. Radicada en Paraguay, siempre quiso conocer Asunción, y me dejó solo con los pañales. Va a volver cuando el niño o la niña esté empezando la secundaria”, comentó, despertando carcajadas en el estudio.

Días más tarde, el actor volvió a referirse al tema en Perros de la calle (Urbana Play), donde profundizó en las emociones que le genera convertirse en abuelo por primera vez. “Estamos muy contentos y muy felices, toda la familia y amigos. Una de las cosas que más te reconfortan en la vida es ver cómo mucha gente se alegra por esta noticia. Algo lindo que hace que la gente se ilumine”, expresó con visible emoción.

Movido por la curiosidad, Andy Kusnetzoff quiso saber cómo se enteró de la noticia. “¿Cómo te lo dijo?”, preguntó el conductor. Entre risas, Darín respondió con picardía: “Así”, y aclaró: “Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público”. Luego sumó detalles del momento en que su hijo le confirmó la novedad: “Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”.

Durante la charla también intervino Andrea Pietra, su compañera en la obra Escenas de la vida conyugal, quien aportó humor a la situación: “Yo estoy muy contenta también. Ahora pasé a trabajar con un abuelo”.

Finalmente, Darín cerró con otra reflexión divertida sobre el paso del tiempo y las etiquetas: “Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela. Yo le voy a poner algo a eso, un stop, porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”, dijo entre risas, fiel a su estilo.