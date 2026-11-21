“Vamos a honrar la vida por vos y sentir con el corazón. Fuiste intenso y muy bueno. Contenernos en familia, cuidarnos, cuidar a los buenos vínculos, abrazarnos y priorizar la salud mental, que es lo más importante”, habló de cómo espera que la familia y los amigos se acompañen de acá en adelante.

Para cerrar, le dedicó un brindis. “Brindo por vos. Te voy a extrañar mucho, gracias, gracias de verdad. Que en paz descanses, gordi ”.

Qué dijo Maypi Delgado

Tras conocerse la muerte de Matías Ricciardelli, volvieron a circular las declaraciones que Maypi Delgado había hecho sobre el vínculo con su expareja y padre de su hija India. La ex Gran Hermano comenzó a salir con Ricciardelli en marzo de 2022 y anunció su embarazo en septiembre. Un mes después confirmó la separación y regresó a Mar del Plata para transitar la gestación cerca de su familia. India nació en abril de 2023.

Tiempo después, la modelo contó en sus redes que tenía dificultades para conseguir las autorizaciones de viaje de su hija y que debía reclamarle a Ricciardelli el pago de la manutención todos los meses. “No ve a India hace rato”, aseguró en aquella publicación. También aclaró que él aportaba el 50% de los gastos de la nena.

En esa misma publicación, Maypi se refirió a lo que, según su relato, vivió durante la gestación. “¡Viví maltrato psicológico durante todo el embarazo!”, expresó. La modelo sostuvo que atravesó ocho meses de hostigamiento y angustia y que Ricciardelli le pidió disculpas poco antes del nacimiento de India.