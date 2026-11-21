En el auto viajaban las tres personas que murieron en el accidente. Según los primeros reportes, quedaron atrapadas y fallecieron en el lugar. Debido al estado en que quedaron los cuerpos, inicialmente no se había podido determinar sus edades ni sus identidades.

Las otras dos personas heridas recibieron asistencia médica. En las primeras informaciones no se reportaron lesiones de gravedad.

El operativo de emergencia y el tránsito en la Panamericana

Tras el accidente, trabajaron en el lugar bomberos, personal policial, equipos de emergencia, representantes de Autopistas del Sol y peritos para asistir a los afectados y realizar las tareas correspondientes.

El operativo obligó a interrumpir parcialmente la circulación en el sector. Alrededor de las 9, los vehículos involucrados fueron retirados y la calzada quedó liberada, aunque se solicitaba circular con precaución.

Las causas del accidente continúan bajo investigación. Por el momento, no se difundieron las identidades de las víctimas ni los resultados de las pericias para determinar cómo se produjo el siniestro.