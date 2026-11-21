Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron distintos dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para reconstruir las comunicaciones y los posibles vínculos entre los sospechosos. El objetivo de la investigación es determinar quiénes participaron en la planificación de la fuga, qué tareas cumplió cada uno y cómo logró Bertulazzi abandonar la zona sin ser interceptado.

Las pruebas que complican a la pareja de Leonardo Bertulazzi

Uno de los principales focos de la investigación está puesto en Bettina Köpcke, pareja del prófugo, quien fue detenida en el departamento de San Telmo y posteriormente indagada en los tribunales federales de Comodoro Py.

Durante su declaración, la mujer negó haber participado en la fuga. Según explicó su abogado, Rodolfo Yanzón, Köpcke aseguró que recién advirtió la ausencia de Bertulazzi cuando efectivos de la Policía Federal tocaron el timbre del departamento, alrededor de las 8 de la mañana.

Sin embargo, los investigadores analizan una serie de elementos que podrían resultar relevantes para esclarecer el escape. Uno de ellos es un teléfono celular que Bertulazzi dejó dentro de una mochila en la vivienda.

En el dispositivo encontraron fotografías tomadas durante 2025 en las que aparece Köpcke junto al portón de una propiedad ubicada sobre la calle Bolívar, por donde habría escapado el italiano. También se hallaron imágenes de cuerdas instaladas cerca del balcón desde el cual Bertulazzi descendió utilizando un arnés para llegar a un terreno lindero.

Los otros cuatro sospechosos capturados esta semana. (Foto: Policía)

Otro dato que forma parte del expediente es que Köpcke había firmado como garante de la morigeración de la prisión preventiva que permitió al italiano cumplir su detención bajo la modalidad domiciliaria.

Los otros sospechosos y las comunicaciones que investiga la Justicia

Entre las personas vinculadas al expediente también aparecen el ciudadano uruguayo Marcos Enrique González Rodríguez y la salvadoreña Ethel Villalta de Rodríguez.

Ambos fueron detenidos el 13 de noviembre cuando intentaban cruzar hacia Uruguay a través del Complejo de Control Integrado ubicado en las inmediaciones de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Durante el procedimiento, los efectivos de la Policía Federal secuestraron:

Seis teléfonos celulares.

Ocho dispositivos de almacenamiento USB.

Dos computadoras.

Documentación de interés para la causa.

Un vehículo con patente uruguaya.

Los dos sospechosos recuperaron la libertad horas después, aunque quedaron formalmente notificados de la investigación.

En el caso de González Rodríguez, los investigadores detectaron comunicaciones con Bertulazzi y la participación en un grupo de mensajería del que también formaba parte el prófugo. Estos elementos son analizados para establecer si existió una estructura organizada que facilitó la evasión.

Bettina Köpcke tras su detención (Foto/@AleMonteoliva)

El último rastro de Bertulazzi: compró un gorro en Martínez y desapareció

Horas después de abandonar el departamento de San Telmo, Bertulazzi fue registrado por cámaras de seguridad en un comercio de ropa de Martínez, en el partido bonaerense de San Isidro. El local está ubicado a más de 20 kilómetros del lugar donde cumplía prisión domiciliaria.

Según declararon los empleados, el hombre ingresó al negocio, permaneció aproximadamente diez minutos y compró un gorro piluso de color gris topo, que pagó en efectivo. Durante su breve paso por el comercio, se presentó como ciudadano suizo y comentó que vivía desde hacía varios años en la Argentina.

Los trabajadores señalaron que no advirtieron comportamientos que les resultaran sospechosos. Tras concretar la compra, Bertulazzi abandonó el local caminando, desde entonces, no se conocieron nuevos registros públicos que permitan establecer su paradero.

Leonardo Bertulazzi. (Foto: captura)

Quién es Leonardo Bertulazzi y por qué Italia reclama su extradición

Leonardo Bertulazzi es un exintegrante de las Brigadas Rojas, la organización armada de extrema izquierda que actuó en Italia durante las décadas de 1970 y 1980. La Justicia italiana lo condenó en ausencia a 27 años de prisión por el secuestro del empresario Pietro Costa, uno de los hechos por los que las autoridades de ese país reclamaron su extradición.

En 2004, Bertulazzi obtuvo el reconocimiento como refugiado en la Argentina, condición que mantuvo durante dos décadas. Sin embargo, su estatus de refugiado fue revocado en 2024, lo que permitió avanzar con el proceso judicial para concretar su traslado a Italia.

En julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia argentina avaló su extradición. Mientras esperaba que se completaran los trámites correspondientes, el italiano permanecía bajo prisión domiciliaria en San Telmo, hasta que logró escapar.