La justicia volvió a posponer (por un máximo de cinco días) el desalojo en Guernica

Toma de Guernica: 552 familias aceptaron irse de forma pacífica. (Foto: Captura de Tv).

Toma de tierras en Guernica: se volvió a posponer el desalojo planeado para hoy. La Justicia volvió a posponer el desalojo y dan un plazo máximo de cinco días más de gracia a los ocupantes para retirarse. "Quedan 150 personas", dijo Larroque.

La Justicia les concedió a los vecinos que resisten el desalojo un plazo máximo de cinco días para retirarse de las tierras ocupadas.

En la toma de tierras en la localidad de Guernica, aún hay familias que se resisten a retirarse, pese a que el Gobierno bonaerense se mantiene firme en que "no hay margen" para más prórrogas.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, aseguró: "El 80 % de las familias se han retirado de forma voluntaria" y habrá una nueva reunión con los vecinos que todavía se resisten al desalojo.

El gobernador Axel Kicillof señaló: "El gobierno bonarense trabaja intensamente para evitar que aquellos que tengan la voluntad de buscar un solución junto con nosotros, tengan que sufrir esta situación".

A24, estuvo en el predio y dialogó con algunos de los ocupantes de tierras quienes aseguraron: "A nosotros no nos sirve que nos vengan a ofrecer plata o materiales, porque no sabemos si nos pagan unas cuotas y después no nos pagan más".