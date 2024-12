Detienen a un "influencer" por estafar a más de 100 vecinos en Berazategui con un esquema Ponzi

Cómo era la metodología de estafa que usaba el influencer

Aylén recordó que el acusado le escribía siempre para convencerla de invertir con él, pero ella no quería. Sin embargo, a pedido de sus amigos le fue mandando plata porque Caballero "decía que tenía una fórmula" para duplicar la plata. "A los 3 segundos me devolvía el doble", señaló sorprendida en diálogo con A24.

"En un momento me dice que se tenía que mudar al country y que necesitaba dólares para ingresar. Le doy 3800 dólares de mis ahorros y después de ahí no me pagó más", indicó y reconoció: "La culpable soy yo por creer en la plata fácil".

Ezequiel Caballero usó el mismo sistema con más de 100 personas: al principio devolvía rápidamente lo invertido hasta que la plata ya no volvió. "Él dice que la Comisión Nacional de Valores le congeló la cuenta y por eso no pudo devolver más la plata", dijo Aylén.

Los vecinos lo echaron del barrio

El influencer fue acusado de estafar a vecinos de un country en la localidad de Berazategui. Durante el fin de semana largo de noviembre estalló todo y fue echado del barrio privado Barrancas de Iraola, luego de que se desatara un escándalo por la protesta que se llevó a cabo para exigirle respuestas concretas sobre dónde estaba el dinero invertido.

Según informaron los propios vecinos, Isaías fue expulsado del country al no cumplir con el reglamento de seguridad y cuidado acordado cuando se accede a vivir en dicho barrio. "Los vecinos lo echaron del barrio por estafador. Yo ese día le avisé que si no pagaba lo que debía, íbamos a ir a buscarlo", marcó Aylén en A24.

influencer estafa berazategui2.jpg Los videos que compartía como influencer para hablar de las inversiones.

Ese fin de semana de noviembre más de 100 personas se congregaron en la puerta del country para enfrentar al joven, además de la Policía. Aylén propuso hacer una lista de todas las personas que estaban protestando con nombres y los montos que habían invertido. "Había personas que le habían transferido como 20 millones de pesos, otros que habían vendido el auto para pagarle, que pidió préstamos", recordó.

Luego de este evento, Caballero fue demorado por la Policía pero liberado poco después. "Él tenía un pedido de catpura hace un mes y seguía estafando", aseveró Aylén.

Cómo fue la detención de Ezequiel Caballero este lunes

Ezequiel Isaías Caballero, acusado de estafar a sus vecinos de un country de Berazategui, fue detenido en Ezpeleta tras ser buscado de manera intensa por la Policía. El joven de 23 años, al que se lo señalaba como autor de una estafa piramidal a partir de un esquema Ponzi, fue capturado en las últimas horas cuando fue a comprar drogas en Ezpeleta. En la causa ya tomó intervención el fiscal Ariel Rivas, de la UFI N°1 de Quilmes.

En sus redes sociales decía que el dinero invertido en billeteras virtuales “se iba a duplicar en un plazo de 15 a 20 días”, pero hasta el momento ninguno se vio beneficiado. Además, se informó que uno de sus socios también fue arrestado acusado de ser partícipe del mismo esquema piramidal.

En la pesquisa se pudo comprobar que el influencer tenía más de 60 cuentas a su nombre, en donde movía dinero por más de 16 millones de pesos.