La abogada argentina acusada de racismo en Río ya tiene fecha de juicio: la posible pena máxima

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El descargo de la joven

Páez sostuvo que su reacción ocurrió en medio de una discusión con el personal del lugar. Según explicó, ella y sus amigas reclamaban que les estaban cobrando consumos que ya habían pagado y que algunos empleados también habrían realizado gestos obscenos hacia el grupo.

En los últimos días, la abogada publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que pidió disculpas por lo sucedido. “He cometido un error del cual he aprendido. Tuve una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias”, expresó en un mensaje difundido en su cuenta de Instagram.

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Cómo será la audiencia: la acusación y las posibles penas

De acuerdo con lo detallado por su defensa, durante la audiencia del 24 de marzo primero expondrá la fiscalía, luego la querella y finalmente la defensa. La imputada, en tanto, no estará obligada a declarar ni a responder preguntas.

Junqueira explicó además que en Brasil existe una figura similar al juicio abreviado de Argentina, conocida como acuerdo de no persecución penal, que permite reconocer el hecho y acordar una pena mínima para evitar el juicio. Sin embargo, ese mecanismo no se aplica en delitos vinculados al racismo, por lo que el caso avanzó hacia el proceso judicial.

Uno de los puntos centrales del juicio será la acusación de la fiscalía, que sostiene que existieron tres hechos distintos de injuria racial durante el episodio.

Según explicó la abogada al medio citado, esa interpretación se basa en el video que se hizo viral, en las declaraciones de las presuntas víctimas y en otra grabación tomada dentro del bar.

“La fiscalía construye esta narrativa a partir de la declaración de la víctima y de un video de adentro del bar que, según nosotros, no muestra esos hechos”, afirmó la defensora.

Cada uno de esos delitos contempla una pena máxima de cinco años de prisión. Si la Justicia considera que se trató de tres episodios distintos, lo que en Brasil se denomina concurso material, las condenas podrían sumarse y alcanzar hasta 15 años.

No obstante, la defensa sostiene que ese escenario es poco probable, especialmente porque la acusada no tiene antecedentes penales. Según explicó Junqueira, cuando se trata de imputados sin antecedentes los jueces suelen aplicar las penas mínimas.

La estrategia de la defensa

Otro punto clave para la defensa será cuestionar la calificación de tres delitos y pedir que la joven pueda seguir el proceso desde Argentina.

Actualmente Páez se encuentra en Brasil con monitoreo electrónico y tiene prohibido salir del país. Su abogada indicó que ya presentó nuevos escritos ante el tribunal para solicitar la revocación de esas medidas cautelares.

Según explicó, pedidos similares fueron rechazados anteriormente con el argumento de que el tratado de cooperación judicial entre Brasil y Argentina solo se aplica durante la etapa de ejecución de la pena y no durante la investigación, interpretación que la defensa considera incorrecta.

Mientras se acerca la audiencia, el equipo legal busca que el proceso avance con rapidez. “Si la audiencia se prolonga y se reprograman testimonios, ella puede seguir semanas o meses más en Brasil”, advirtió Junqueira.